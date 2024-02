Anzeige

Die NFL-Fans müssen endgültig Abschied nehmen vom Spieler Tom Brady. Die Quarterback-Legende steht offenbar unmittelbar vor dem Einstieg bei den Las Vegas Raiders. Auch auf seinen TV-Job bei "Fox" soll er sich gewissenhaft vorbereiten.

Bei Tom Brady sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Und das Ende seiner einzigartigen Spielerkarriere ein Jahr nach seinem zweiten Rücktritt ist damit offiziell.

Nach Informationen der NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero wurden die letzten Hürden auf dem Weg zur angepeilten Beteiligung an den Las Vegas Raiders genommen. Das Duo berichtet unter Berufung auf Quellen aus der Liga, die geplante Investition des 46-Jährigen wurde so angepasst, dass sich der Wert der Franchise angemessen widerspiegele.

Im vergangenen Oktober hatte die "Washington Post" über Bedenken einiger Teambesitzer wegen Bradys Einstieg bei den Raiders berichtet. Damals hieß es, der vereinbarte Preis habe um 70 Prozent unter dem Marktwert gelegen.

Nun soll der Finanzausschuss der NFL bei einem Mitgliedertreffen in New York am 4. und 5. März den Deal prüfen. Die Genehmigung könnte dann beim jährlichen Liga-Meeting vom 24. bis 27. März in Orlando erfolgen.

Rapoport und Pelissero zitieren einen Ligasprecher mit dem Hinweis, dass "die Angelegenheit weiterhin vom Finanzausschuss geprüft wird".