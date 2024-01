Anzeige

Rapper Eminem, bekannt als glühender Lions-Anhänger, richtet vor dem Playoff-Duell eine besondere Bitte an Rams-Quarterback Matthew Stafford.

Eine derartige Bitte hört man als NFL-Quarterback wohl eher selten. Rap-Superstar Eminem hat vor dem Playoff-Spiel zwischen den Detroit Lions und den Los Angeles Rams (ab 2:15 Uhr im Liveticker) einen eindringlichen Appell an Rams-Spielmacher Matthew Stafford gerichtet.

In einem Video, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, richtete sich Eminem an den früheren Lions-Spielmacher: "Stafford, was habe ich gesagt? Du schuldest mir diesen Gefallen, Bruder!", begann der 15-malige Grammy-Preisträger.

Und legte nach: "Ich war für dich da, als du den Super Bowl gewonnen hast. Ich war für dich da. Ich war genau dort. Ich habe für dich gerappt, Stafford. Bruder, ich habe für dich gerappt. Kannst du uns nur diesen einen Sieg geben? Nur diesen einen?"