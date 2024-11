MLB: Baseball-Star Ohtani zum MVP gewählt

Zum zweiten Mal in Folge ist Shohei Ohtani wertvollster Spieler in der MLB.

Superstar Shohei Ohtani vom World-Series-Sieger Los Angeles Dodgers ist erneut als wertvollster Spieler der Major League Baseball (MLB) ausgezeichnet worden.

Der Japaner erhielt die Auszeichnung zum zweiten mal nacheinander, zum dritten Mal in vier Jahren und erstmals als Spieler der National League. Seine bisherigen MVP-Trophäen gewann er als Spieler der Los Angeles Angels in der American League.

"Es war ein kompletter Teamerfolg. Ich hätte diese Auszeichnung nicht bekommen können, wenn meine Teamkollegen nicht wären", sagte Ohtani zu seiner Ehrung.

Er ist der zweite Spieler, der in beiden Ligen den MVP-Titel abräumte. Zuvor gelang das nur Frank Robinson (1961 mit Cincinnati/1966 mit Baltimore). Die MLB ehrt in jeder Saison zwei Spieler mit dem MVP-Award, in der American League wurde Aaron Judge vom World-Series-Verlierer New York Yankees zum zweiten Mal nach 2022 gewählt. Beide Wahlen waren einstimmig.

Der 30-Jährige Ohtani war zur abgelaufenen Saison zu den Dodgers gewechselt, er hatte einen Zehn-Jahres-Vertrag über 700 Millionen Dollar unterschrieben. Ohtani ist besonders wertvoll, weil er als Pitcher und als Batter eingesetzt werden kann, wegen einer Verletzung trat er 2024 aber nur als Schlagmann an.