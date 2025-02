Jaden Agassi: Graf-Sohn gibt Baseball-Debüt für Deutschland

Steffi Grafs Sohn steht schon bald zum ersten Mal für Deutschland auf dem Platz - allerdings nicht mit einem Tennisschläger: Jaden Agassi (23) gibt sein Debüt für die Baseball-Nationalmannschaft, das steht nach der Kaderbekanntgabe am Freitag fest. Der Sohn der Tennis-Legenden Graf (55) und Andre Agassi (54) wird als Pitcher für Deutschland an der WM-Qualifikation im März in den USA teilnehmen.