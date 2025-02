Jaden Agassi: Sohn von Tennis-Legende Steffi Graf gibt Baseball-Debüt für Deutschland

Und zumindest in Deutschland könnte er das bald schaffen, denn der Pitcher soll helfen, Großes zu erreichen. Ziel ist die erste Teilnahme am World Baseball Classic, seit 2011 die offizielle Weltmeisterschaft. Die Qualifikation steigt in Tucson im US-Bundesstaat Arizona, Anfang März geht es dort gegen China, Brasilien und Kolumbien um zwei WM-Tickets.

Deutschland will sich erstmals für die Baseball-WM qualifizieren

Ein Wachstumsschub in der Highschool habe sehr geholfen, "ich begann, härter zu werfen. Damals wurden die Trainer auf mich aufmerksam, und ich hatte das Gefühl, dass ich eine Zukunft in dem Sport habe." Agassi, geboren in Las Vegas, ist Absolvent der University of Southern California. Aktuell spielt er für die Mahoning Valley Scrappers in der Nachwuchsliga MLB Draft League.

Ziel ist die große Bühne der Major League Baseball, der Weg ist weit, doch zumindest an Vorbildern mangelt es ja nicht. "Sie haben alles erlebt", sagt Agassi über seine Eltern, die insgesamt 30 Grand-Slam-Titel gewannen: "Natürlich in einem anderen Sport, aber sie haben alles gesehen und sie sind eine riesige Hilfe."

Möglicherweise sehen sie ihren Sohn nun bald auf WM-Niveau spielen, in seinem eigenen Sport. Der World Baseball Classic im März 2026 wird in Miami und Houston ausgespielt, die Gruppenphase findet teilweise auch in Puerto Rico und Japan statt, im Land des Titelverteidigers also. Deutschland rechnet sich Chancen auf die Teilnahme aus und will damit auch ein kleines Trauma besiegen: 2022 scheiterte das Team vor eigenem Publikum beim Qualifikationsturnier in Regensburg