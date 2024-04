BBL: Alba siegt und siegt

Anzeige

Titelkandidat Alba Berlin hat seine starke Serie in der Basketball Bundesliga (BBL) fortgesetzt und den Rückstand zur Spitze weiter verkürzt. Die Berliner gewannen gegen Play-in-Kandidat Hamburg Towers mit 84:76 (40:22), mit dem elften Ligasieg in Folge schloss Alba auch ohne Weltmeister Johannes Thiemann (Rückenprobleme) zu den Niners Chemnitz auf Rang zwei auf.

Der elfmalige Meister erwischte gerade defensiv einen guten Start, die Führung im ersten Viertel fiel angesichts der wurfschwachen Gastgeber fast noch zu niedrig aus (16:5). Im zweiten Durchgang erarbeite sich Alba eine komfortable Halbzeitführung, ihre Aufholjagd in der zweiten Hälfte konnten die Towers nicht final krönen. Forward Tim Schneider war bei Berlin mit 20 Zählern stärkster Werfer, Hamburgs Aleksander Dziewa legte 22 Punkte auf.

In der Tabelle ist die Mannschaft von Headcoach Israel Gonzalez weiter Dritter, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand und würde bei weiteren Siegen mit den Niners gleichziehen. Auch Tabellenführer Bayern München läge dann mit nur einer Niederlage weniger in Schlagdistanz. Hamburg hingegen steht weiter auf Platz zehn, dem letzten Platz, der zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt. Eine direkte Qualifikation für die Play-offs ist so gut wie ausgeschlossen.