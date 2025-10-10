Basketball-EM: DBB-Bundestrainer Alex Mumbru offenbar noch immer im Krankenhaus

Alex Mumbru verpasste krankheitsbedingt bereits einen Großteil der Eurobasket 2025. Offenbar wird der Basketball-Bundestrainer noch immer stationär behandelt. Eine Operation steht wohl bevor.

Große Sorgen um Alex Mumbru: Der Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft liegt offenbar immer noch in einem Krankenhaus in Barcelona.

Der 46-Jährige leidet nach einem Bericht der "Mundo Deportivo" an einer akuten Pankreatitis, die durch Gallensteine ausgelöst wurde.

Der deutsche Basketballbund bestätigte gegenüber ran, dass der Bundestrainer sich am 15. September in eine stationäre Behandlung begab, könne sich zu Mumbrus aktuellem Gesundheitszustand nicht äußern.

Im Verlauf der Krankheit hat Mumbru bereits 16 Kilo abgenommen und wurde über Wochen hinweg ausschließlich intravenös ernährt, heißt in dem Bericht der spanischen Tageszeitung mit Sitz in Barcelona.

Die Erkrankung traf den Spanier bereits während des Eurobasket-Turniers in Tampere (Finnland), wo er mehrere Tage stationär behandelt werden musste. Während der Finalrunde in Riga, in der Deutschland sensationell Gold holte, kehrte er auf die Bank zurück, überließ die Leitung der Mannschaft aber Co-Trainer Alan Ibrahimagic.