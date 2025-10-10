Anzeige
Angeblich 16 Kilo Gewichtsverlust

Basketball-EM: DBB-Bundestrainer Alex Mumbru offenbar noch immer im Krankenhaus

  • Veröffentlicht: 10.10.2025
  • 13:05 Uhr
  • Kai Esser

Alex Mumbru verpasste krankheitsbedingt bereits einen Großteil der Eurobasket 2025. Offenbar wird der Basketball-Bundestrainer noch immer stationär behandelt. Eine Operation steht wohl bevor.

Große Sorgen um Alex Mumbru: Der Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft liegt offenbar immer noch in einem Krankenhaus in Barcelona.

Der 46-Jährige leidet  nach einem Bericht der "Mundo Deportivo" an einer akuten Pankreatitis, die durch Gallensteine ausgelöst wurde.

Der deutsche Basketballbund bestätigte gegenüber ran, dass der Bundestrainer sich am 15. September in eine stationäre Behandlung begab, könne sich zu Mumbrus aktuellem Gesundheitszustand nicht äußern.

Im Verlauf der Krankheit hat Mumbru bereits 16 Kilo abgenommen und wurde über Wochen hinweg ausschließlich intravenös ernährt, heißt in dem Bericht der spanischen Tageszeitung mit Sitz in Barcelona.

Die Erkrankung traf den Spanier bereits während des Eurobasket-Turniers in Tampere (Finnland), wo er mehrere Tage stationär behandelt werden musste. Während der Finalrunde in Riga, in der Deutschland sensationell Gold holte, kehrte er auf die Bank zurück, überließ die Leitung der Mannschaft aber Co-Trainer Alan Ibrahimagic.

Alex Mumbru: Operation steht wohl bevor

Seit seiner Rückkehr nach Barcelona wird Mumbru weiterhin medizinisch überwacht.

Erst in dieser Woche durfte er mit halbfester Nahrung beginnen. Laut Berichten soll er noch etwa zehn Tage im Krankenhaus bleiben, bevor er zu Hause absolute Bettruhe einhalten muss.

Anschließend ist eine Operation zur Entfernung der Gallenblase geplant, um Rückfälle zu vermeiden.

Mumbru, der seit 2023 die DBB-Auswahl coacht, hatte mit dem Eurobasket-Gold einen Karrierehöhepunkt gefeiert.

