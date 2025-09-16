Nach EuroBasket-Titel - Dirk Nowitzki schwärmt: "Beste Generation, die wir je hatten"

Deutschlands Basketball-Idol Dirk Nowitzki hat die Europameister von Riga geadelt und zeigt sich nach dem Erfolg der vergangenen Jahre begeistert.

Deutschland ist eine Basketball-Nation! Mit dem Gewinn der Basketball-WM 2023 und dem EM-Titel 2025 ist das DBB-Team im Olymp der Sportart angekommen. Das freut besonders Basketball-Legende Dirk Nowitzki.

"Es war vor 20 Jahren undenkbar, dass wir heute sowohl amtierender Weltmeister als auch Europameister sein würden", sagte der NBA-Champion von 2011 im Interview mit der Zeit: "Diese Generation ist die beste, die wir im deutschen Basketball je hatten."

Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder hatte am Sonntag nach der Weltmeisterschaft auch den EM-Titel gewonnen. Im Final-Krimi in der lettischen Hauptstadt setzte sich Deutschland mit 88:82 gegen die Türkei durch, Schröder wurde anschließend zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.