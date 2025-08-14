Anzeige
Vor der EM

Basketball-EM - Deutsche Nationalmannschaft: Franz Wagner vermisst seinen Bruder Moritz

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 09:59 Uhr
  • SID

Vor dem Start der Basketball-EM vermisst Franz Wagner seinen Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft.

Die Situation ist ungewohnt.

Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner macht deshalb keinen Hehl daraus, dass er seinen verletzten Bruder Moritz bei der deutschen Nationalmannschaft vermisst.

"Ja, klar fehlt er mir extrem, ich glaube, er wäre super gern dabei gewesen", sagte 23-Jährige am Rande der Vorbereitung auf den Supercup am Freitag und Samstag in München.

"Er ist natürlich eine laute Persönlichkeit und bringt immer einen super positiven Vibe mit. Auch gerade an Tagen, an denen man nicht so richtig Bock hat, ist er extrem wertvoll", sagte Franz Wagner über seinen fünf Jahre älteren Bruder, mit dem er 2023 den WM-Titel gewann, der wegen der andauernden Reha-Phase nach einem Kreuzbandriss aber auch die in zwei Wochen beginnende Basketball-EM verpassen wird.

Anzeige
Anzeige

Wagner-WG mit ungewohnter Situation

"Ich rede natürlich ganz viel mit ihm und ich weiß, dass er sehr gerne dabei sein würde", sagte Franz Wagner.

Zugleich räumte er ein, dass die Situation ungewohnt für beide sei. "Ja, sehr komisch. Wir mussten uns beide ein bisschen daran gewöhnen oder tun wir noch." Beide Brüder stehen beim NBA-Klub Orlando Magic unter Vertrag und leben in einer WG.

Andererseits, ergänzte Franz Wagner mit einem Lächeln, sei es auch mal "gut, wenn man mal ein bisschen Zeit alleine hat. Es ist uns natürlich auch klar, dass es nicht unser Leben lang so sein wird, wie es die letzten Jahre war

. Klar vermisst man sich, aber es ist ja ganz normal, dass man, wenn man erwachsen wird, auch eigene Wege einschlägt."

Anzeige
Mehr News und Videos
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 14.08.2025
  • 08:28 Uhr
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 13.08.2025
  • 18:06 Uhr
Licht und Schatten: Schröder beim Spiel gegen Slowenien
News

"Viel zu verbessern": Basketballer geben sich selbstkritisch

  • 11.08.2025
  • 05:45 Uhr
Wieder dabei: Dennis Schröder beim Test gegen Slowenien
News

Viel Luft nach oben: DBB-Auswahl besiegt Slowenien erneut

  • 10.08.2025
  • 19:36 Uhr
Guter Dinge: Daniel Theis
News

Theis gibt Entwarnung: "Sollte keine Probleme geben"

  • 10.08.2025
  • 18:45 Uhr
Luka Doncic (r.), hier gegen Dennis Schröder
News

Slowenien gegen DBB-Weltmeister ohne Doncic

  • 10.08.2025
  • 11:32 Uhr
Franz Wagner musste früh vom Feld
News

Deutschland gelingt EM-Generalprobe - ohne Schröder

  • 08.08.2025
  • 22:27 Uhr
Geben ihr Comic-Debüt: Franz (r.) und Moritz Wagner (l.)
News

Comic statt NBA: Wagner-Brüder werden zu Entenstars

  • 08.08.2025
  • 06:09 Uhr
Dennis Schröder schielt auf die Goldmedaille
News

Schröder hat Gold im Sinn: Die "große Trophäe" holen

  • 07.08.2025
  • 13:46 Uhr
Schröder ist seit 2022 Kapitän der DBB-Auswahl
News

Höhere Prämien für DBB-Team: "Auf einen Nenner gekommen"

  • 29.07.2025
  • 11:53 Uhr