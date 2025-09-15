Anzeige

Pro: Schröder in elitärem Kreis Sergej Belov, Drazen Dalipagic, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dirk Nowitzki, Pau Gasol und jetzt Dennis Schröder - diese sieben Spieler bilden den elitären Kreis jener Basketballer, die im Laufe ihrer Karriere sowohl bei einer WM als auch bei einer EM als MVP ausgezeichnet wurden. Gasol schaffte das auf der EM-Bühne sogar zweimal. Was die anderen sechs Spieler außer Schröder vereint: Sie alle sind bereits Teil der Basketball Hall of Fame. Hierbei gilt zu betonen, dass die Basketball Hall of Fame sich nicht auf die NBA beschränkt. Es handelt sich nicht um eine Ruhmeshalle allein der nordamerikanischen Topliga, sondern des weltweiten Basketballs. Petrovic zum Beispiel war kein NBA-Star. Fünf Jahre spielte er in den USA, zweieinhalb bei den Portland Trail Blazers, zweieinhalb weitere bei den damaligen New Jersey Nets. Ein Starter war er nur in seinen zwei letzten Jahren bei den Nets, und nur in seiner finalen Saison sorgte er individuell wirklich für Schlagzeilen.

Doch er prägte den jugoslawischen Basketball der 1980er-Jahre maßgeblich, zwischen 1984 und 1989 führte er die Nationalmannschaft des damaligen Vielvölkerstaates zu sechs Medaillen bei Großereignissen - je zwei Medaillen bei Olympia, WM und EM. Dazu gewann er in 1985 und 1986 die EuroLeague. Wer also argumentiert, dass Schröder in der NBA nicht erfolgreich oder auffällig genug ist oder war, um in die Hall of Fame aufgenommen werden zu können, der sei auf die Karriere von Petrovic verwiesen. Zumal sich Schröder inzwischen seit zwölf Jahren in der NBA hält - er hat also einen Wert auch für die US-Teams. Doch am Ende kommt es nicht darauf an, wie stark ein Spieler in der NBA performt, um einen Platz in der Ahnengalerie des Basketballs zu bekommen. Leistungen vor allem auf Nationalmannschaftsebene werden ebenso gewürdigt. Warum also sollte Schröder außen vor bleiben?

Contra: Keinerlei Kluberfolge für Schröder Die Antwort liegt möglicherweise in seiner Klubkarriere. Denn auch wenn die NBA nicht maßgeblich ist, so sollte ein Basketballer schon im Ligaalltag - egal wo - seine Fußspuren hinterlassen, wenn er zu den Besten der Geschichte gehören will. Und genau das bedeutet Hall of Fame nun einmal. Eine Auswahl der Allerbesten. Aber kann man sich wirklich zu den Besten zählen, wenn man alle zwölf Monate zwar bei internationalen Turnieren abliefert, in der Zwischenzeit aber in der Versenkung verschwindet? Schröder wechselt in der NBA quasi im Monatstakt seine Teams, nirgendwo in den vergangenen Jahren wurde er wirklich zum Star. Und eine Karriere in Europa gibt es nicht. Keine EuroLeague, keine sonstigen Wettbewerbe, in denen er sich regelmäßig ins Schaufenster stellen könnte oder konnte. Was auch daran liegt, dass er bereits 2013 als 19-Jähriger den Schritt in die USA ging. Es mangelt an Referenzpunkten, was er auf europäischer Ebene leisten könnte.

