Bei den jüngsten Untersuchungen am Knie des 32-Jährigen wurde "ein Schaden festgestellt, der operativ behoben werden muss".

Bittere Nachricht für Deutschlands Basketballer: Co-Kapitän Johannes Voigtmann wird für den Rest der Europameisterschaft verletzungsbedingt ausfallen. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mit.

Deutschlands Basketballer müssen für den weiteren Verlauf der Europameisterschaft auf ihren Co-Kapitän verzichten.

Basketball-EM: Voigtmann reiste schon am Sonntag zu Untersuchungen nach München

Der Center war wegen der Blessur bereits am Sonntag aus dem finnischen EM-Spielort Tampere nach München geflogen, um sich dort weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Ursprünglich war Voigtmann für Dienstagmorgen zurück in Finnland erwartet worden.

Der Profi von Bayern München hatte am vergangenen Mittwoch zum EM-Auftakt gegen Montenegro und in der dritten Gruppenpartie am Samstag gegen Litauen gespielt, beim Auftritt dazwischen gegen Schweden war er geschont worden.

Die Deutschen, die am Montag beim 120:57 gegen Großbritannien den vierten Sieg im vierten Spiel einfuhren, sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Am Mittwoch (ab 19:30 im Liveticker) trifft das DBB-Team zum Abschluss der Vorrunde auf den finnischen Gastgeber.