Basketball-EM 2025: So lief die Party der deutschen Europameister

Europameister crashen Pressekonferenz Selbst die anschließende offizielle Pressekonferenz des Basketballverbands FIBA, an der Schröder teilnehmen musste, wurde von den Europameistern gecrasht. Der Point Guard wurde dabei von seinen Mitspielern mit literweise Wasser überschüttet. Beim anschließenden offiziellen Fototermin sangen die fünf Bayern-Basketballer Andreas Obst, Justus Hollatz, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Leon Kratzer die Hymne "Stern des Südens", die Brüder Oscar und Tristan da Silva posierten mit Pokal und Medaillen für ein Familien-Erinnerungsfoto. Anschließend wurde der Party-Schlager "Saufen morgens, mittags, abends, der Hahn muss laufen", von Ingo ohne Flamingo angestimmt, passend dazu gab es Sekt und Bier aus dem Pokal. Franz Wagner versprach seinem verletzten und bei Magenta zugeschalteten Bruder Moritz, dass "auf jeden das eine oder andere Bierchen" für ihn mitgetrunken werde.

VIDEO: Andi Obst feiert den "Bonga-Swag"

