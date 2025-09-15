Basketball-EM 2025
Basketball-EM 2025: So lief die Party der deutschen Europameister
Deutschland ist Basketball-Europameister! Das Team startete im Anschluss an den Finalsieg eine wilde Party mit Sekt und Bier, die am Montag in Frankfurt weitergehen soll. Dennis Schröder hatte gleich dreifach Grund zu feiern.
Irgendwann gegen Mitternacht schüttelte Andi Obst eine riesige Sektflasche und verpasste DBB-Kapitän Dennis Schröder in der Kabine der deutschen Basketballer die hochverdiente Siegerdusche.
Der Anführer der deutschen Mannschaft hatte vorgesorgt und schützte seine Augen mit einer riesigen, verspiegelten Skibrille vor dem brennenden Alkohol. Die Feier der frisch gekürten Basketball-Europameister war wild und zog sich bis tief in die Nacht hin.
Im Mittelpunkt stand dabei natürlich Dennis Schröder, der nicht nur den EM-Titel und die Auszeichnung als MVP des Turniers feiern durfte, sondern um 0 Uhr lettischer Zeit (Lettland ist Deutschland eine Stunde voraus) auch noch 32 Jahre alt wurde.
"Hätten wir verloren, hätte ich meinen Geburtstag nicht gefeiert", hatte Schröder, der die Party der deutschen Basketballer auf seinem Twitch-Kanal streamte, zuvor im Magenta-Interview erklärt.
Nach dem dramatisch erkämpften 88:83-Finalsieg gegen die Türkei und dem anschließenden Interview-Marathon gab es dann aber kein Halten mehr.
Europameister crashen Pressekonferenz
Selbst die anschließende offizielle Pressekonferenz des Basketballverbands FIBA, an der Schröder teilnehmen musste, wurde von den Europameistern gecrasht. Der Point Guard wurde dabei von seinen Mitspielern mit literweise Wasser überschüttet.
Beim anschließenden offiziellen Fototermin sangen die fünf Bayern-Basketballer Andreas Obst, Justus Hollatz, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Leon Kratzer die Hymne "Stern des Südens", die Brüder Oscar und Tristan da Silva posierten mit Pokal und Medaillen für ein Familien-Erinnerungsfoto.
Anschließend wurde der Party-Schlager "Saufen morgens, mittags, abends, der Hahn muss laufen", von Ingo ohne Flamingo angestimmt, passend dazu gab es Sekt und Bier aus dem Pokal. Franz Wagner versprach seinem verletzten und bei Magenta zugeschalteten Bruder Moritz, dass "auf jeden das eine oder andere Bierchen" für ihn mitgetrunken werde.
Empfang am Montag in Frankfurt
Gegen 1 Uhr lettischer Zeit brachte der Bus die Mannschaft ins Teamhotel "Park Inn" in Riga, Schröder meldete sich noch einmal im Twitch-Stream zu Wort und kündigte an, 24 Stunden durchmachen zu wollen.
Ab 2 Uhr wurde dann im Kempinski-Hotel in Riga weiter gefeiert. Wie heftig die Party war, wird man am Montag vermutlich an den Gesichtern der Europameister ablesen können.
Denn bereits am Vormittag hob der Charterflug des DBB-Teams in Riga ab, ab 11:30 Uhr stehen für die Mannschaft Empfang und Siegesparade in Frankfurt an. Ob dies pünktlich gelingt, scheint aber fraglich, denn der Charterflug BT7714 von Air Baltic hat Verspätung.
Die Mannschaft störte das aber nicht, das DBB-Team kam gutgelaunt am Flughafen an. Franz Wagner trug sogar immer noch das abgeschnittene Netz vom Vorabend um den Hals. Die Europameister hatten größtenteils Sonnenbrillen aufgesetzt, wohl auch um die Folgen der wilden Partynacht zu verbergen.
"Der EM-Titel ist das beste Geschenk und das einzige Geschenk, das ich brauche", sagte Dennis Schröder vor dem Abflug. Seinen 32. Geburtstag wird der Kapitän der Europameister wohl nie vergessen.