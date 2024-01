Anzeige OKC gelingt in der NBA ein außergewöhnlich hoher Sieg, derweil beenden die Mavs die Siegesserie von Hartenstein und den Knicks. Von Franziska Wendler

Portland Trail Blazers @ Oklahoma City Thunder 77:139 Demontage nach Maß in der NBA! Die Oklahoma City Thunder durften sich über einen 139:77-Sieg gegen die Portland Trail Blazers freuen. OKC erzielte damit 62 Punkte mehr als der Gegner – Franchise-Rekord. Der bisher größte Erfolg in der Team-Historie wurde in der Saison 2012/13 doppelt aufgestellt. Seinerzeit gewannen die Thunder gleich zweimal mit 45 Punkten Unterschied. Die 62 Zähler mehr sind zudem der fünftgrößte Sieg aller Teams in der Geschichte der NBA. "Es war fast wie ein perfekter Sturm. Nichts hat wirklich für uns funktioniert", klagte Portland-Coach Chauncey Billups nach der Partie.

Shai Gilgeous-Alexander war mit 31 Punkten OKC-Topscorer, Teamkollege Josh Giddey erzielte ein Triple-Double aus 13 Punkten, zehn Rebounds und zwölf Assists. Bei den enttäuschenden Trail Blazers war Anfernee Simons mit 14 Zählern noch bester Werfer.

New York Knicks @ Dallas Mavericks 124:128 Einen Erfolg feiern konnten auch die Dallas Mavericks. In Abwesenheit von Superstar Luka Doncic (Knöchelverletzung) gelang zuhause ein 128:124-Sieg gegen die New York Knicks. Die Gäste aus dem Big Apple mussten damit nach fünf Siegen in Folge erstmals wieder eine Pleite einstecken. Trotz der Abwesenheit von Doncic wussten die Mavs zu überzeugen, so legte Kyrie Irving ein Double-Double aus 44 Punkten und zehn Assists auf, Tim Hardaway Jr. sorgte für 32 Zähler. Bei den Knicks spielten Julius Randle (32 Punkte) und Jalen Brunson (30 Punkte) groß auf. Der Deutsche Isaiah Hartenstein stand erneut in der Starting Five und war mit 15 Assists mit Abstand der beste Spieler seines Teams in dieser Kategorie. Zudem erzielte er acht Punkte.

Boston Celtics @ Milwaukee Bucks 102:135 Das Top-Duell der Eastern Conference - die zweitplatzierten Milwaukee Bucks empfingen die führenden Boston Celtics - ging an die Gastgeber aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. So stand am Ende ein überraschend klarer 135:102-Erfolg auf der Anzeigentafel.

Diese Trikotnummern werden bei den Teams nicht mehr vergeben

Basketball-Stars sind nicht nur großgewachsen, sondern hinterlassen auch immense Fußspuren. Sind diese besonders groß, folgt dem NBA-Profi zeitnah auch die Trikotnummer in den Ruhestand. ran zeigt, welche Retired Jerseys es bei den Teams gibt. Zwei Franchises spielen das Spiel noch nicht mit. © imago NBA

Den Anfang macht der einzige Spieler, dem bislang die Ehre zuteil wurde, dass seine Nummer ligaweit nicht mehr vergeben wird: Bill Russell. Kurz nach seinem Tod im Jahr 2022 schickte die NBA seine Nummer 6 in den Ruhestand. © Offside Sports Photography Atlanta Hawks

Bob Pettit (9)

Dominique Wilkins (21)

Lou Hudson (23)

Pete Maravich (44)

Dikembe Mutombo (Foto, 55)

Außerdem: 17 für Ted Turner (ehemaliger Teambesitzer) und 59 für Kasim Reed (59. Bürgermeister von Atlanta) © UPI Photo Boston Celtics (Teil 1)

Robert Parish (00)

Dennis Johnson (3)

Kevin Garnett (5)

Bill Russell (6)

Jo Jo White (10)

Bob Cousy (14)

Tom Heinsohn (15)

Satch Sanders (16)

John Havlicek (Foto, 17)

Dave Cowens (18)

Jim Loscutoff (ließ seine Nummer 18 für spätere Spieler aktiv bleiben, erst durch Cowens retired)

Don Nelson (19)

Bill Sharman (21)

Ed Macauley (22)

Frank Ramsey (23) © USA TODAY Network Boston Celtics (Teil 2)

Sam Jones (24)

K.C. Jones (25)

Cedric Maxwell (31)

Kevin McHale (32)

Larry Bird (Foto, 33)

Paul Pierce (34)

Reggie Lewis (35)

Außerdem: 1 für Walter A. Brown (Teamgründer und erster -besitzer) und 2 für Red Auerbach (langjähriger Head Coach) © ZUMA Press Brooklyn Nets

Drazen Petrovic (3 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 1993)

Jason Kidd (Foto, 5)

John Williamson (23)

Bill Melchionni (25)

Julius Erving (32)

Buck Williams (52) © 2014 Getty Images Charlotte Hornets

Bobby Phills (13 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 2000) © Getty Images Chicago Bulls

Jerry Sloan (4)

Bob Love (10)

Michael Jordan (Foto, 23)

Scottie Pippen (33) © Bongarts Cleveland Cavaliers

Bingo Smith (7)

Zydrunas Ilgauskas (Foto, 11)

Larry Nance (22 – Nummer wurde für seinen Sohn Larry Nance Jr. zwischenzeitlich reaktiviert)

Mark Price (25)

Austin Carr (34)

Nate Thurmond (42)

Brad Daugherty (43) © USA TODAY Network Dallas Mavericks

Derek Harper (12)

Brad Davis (15)

Rolando Blackman (22)

Dirk Nowitzki (Foto, 41) © USA TODAY Network Denver Nuggets

Alex English (Foto, 2)

Fat Lever (12)

David Thompson (33)

Byron Beck (40)

Dan Issel (44)

Dikembe Mutombo (55)

Außerdem: 432 für Doug Moe (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 432 Spiele gewann) © USA TODAY Network Detroit Lions

Chauncey Billups (1)

Ben Wallace (3)

Joe Dumars (4)

Dennis Rodman (10)

Isiah Thomas (Foto, 11)

Vinnie Johnson (15)

Bob Lanier (16)

Dave Bing (21)

Richard Hamilton (32)

Bill Laimbeer (40)

Außerdem: 2 für Chuck Daly (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team zwei Meisterschaften gewann), aber mit Erlaubnis der Familie trägt Cade Cunningham die Nummer seit 2021 © USA TODAY Network Golden State Warriors

Wilt Chamberlain (13)

Tom Meschery (14)

Al Attles (16)

Chris Mullin (Foto, 17)

Rick Barry (24)

Nate Thurmond (42) © USA TODAY Network Houston Rockets

Yao Ming (Foto, 11)

Clyde Drexler (22)

Calvin Murphy (23)

Moses Malone (24)

Hakeem Olajuwon (34)

Elvin Hayes (44)

Rudy Tomjanovich (45) © 2009 Getty Images Indiana Pacers

George McGinnis (30)

Reggie Miller (Foto, 31)

Mel Daniels (34)

Roger Brown (35)

Außerdem: 529 für Bobby Leonard (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 529 Spiele gewann) © 2005 Getty Images Los Angeles Clippers

bislang keine Trikotnummern retired © USA TODAY Network Los Angeles Lakers

Kobe Bryant (8 und 24)

Wilt Chamberlain (Foto, 13)

Pau Gasol (16)

Elgin Baylor (22)

Gail Goodrich (25)

Magic Johnson (32)

Kareem Abdul-Jabbar (33)

Shaquille O’Neal (34)

James Worthy (42)

Jerry West (44)

Jamaal Wilkes (52)

George Mikan (99) © USA TODAY Network Memphis Grizzlies

Zach Randolph (50) © ZUMA Wire Miami Heat

Chris Bosh (1)

Dwyane Wade (Foto, 3)

Tim Hardaway (10)

Shaquille O’Neal (32)

Alonzo Morning (33)

Udonis Haslem (40) – am 19. Januar 2024

Außerdem: 13 für Dan Marino (langjähriger Quarterback des NFL-Teams Miami Dolphins – Nummer wird aber weiter vergeben) und 23 für Michael Jordan (hat nie für die Heat gespielt) © USA TODAY Network Milwaukee Bucks

Oscar Robertson (Foto, 1)

Junior Bridgeman (2)

Sidney Moncrief (4)

Marques Johnson (8)

Bob Dandridge (10)

Jon McGlocklin (14)

Bob Lanier (16)

Brian Winters (32)

Kareem Abdul-Jabbar (33) © Imago/Getty Minnesota Timberwolves

Malik Sealy (r., 2 – Reaktion auf seinen Tod bei einem Autounfall im Jahr 2000) © ZUMA Wire New Orleans Pelicans

bislang keine Trikotnummern von eigenen Spielern retired

Allerdings: 7 für Pete Maravich (hat nie für die Pelicans gespielt, jedoch für die New Orleans Jazz, die mittlerweile Utah Jazz heißen) © USA TODAY Network New York Knicks

Walt Frazier (10)

Dick Barnett (12)

Earl Monroe (15)

Dick McGuire (15 – Nummer wurde zwei Mal retired)

Willis Reed (19)

Dave DeBusschere (22)

Bill Bradley (24)

Patrick Ewing (Foto, 33)

Außerdem: 613 für Red Holzman (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 613 Spiele gewann) © imago sportfotodienst Oklahoma City Thunder

Nick Collison (4) © 2013 Getty Images Orlando Magic

Shaquille O’Neal (32) – am 13. Februar 2024

Außerdem: 6 auch für die Fans als Sixth Man © 2023 Getty Images Philadelphia 76ers

Moses Malone (2)

Allen Iverson (Foto, 3)

Dolph Schayes (4 – Nerlens Noel trug die Nummer später)

Julius Erving (6)

Maurice Cheeks (10)

Wilt Chamberlain (13)

Hal Greer (15)

Bobby Jones (24)

Billy Cunningham (32)

Charles Barkley (34) © USA TODAY Network Phoenix Suns

Dick Van Arsdale (5)

Walter Davis (6)

Kevin Johnson (7)

Dan Majerle (9)

Steve Nash (Foto, 13)

Tom Chambers (24 – Tom Gugliotta trug die Nummer später)

Shawn Marion (31)

Alvan Adams (33 – Nummer wurde für Grant Hill zwischenzeitlich reaktiviert)

Charles Barkley (34)

Connie Hawkins (42)

Paul Westphal (44) © USA TODAY Network Portland Trail Blazers

Larry Weinberg (1)

Dave Twardzik (13)

Lionel Hollins (14)

Larry Steele (15)

Maurice Lucas (20)

Clyde Drexler (Foto, 22)

Bob Gross (30)

Terry Porter (30)

Bill Walton (32)

Lloyd Neal (36)

Geoff Petrie (45)

Außerdem 77 für Jack Ramsay (ehemaliger Head Coach, der 1977 mit dem Team die Championship gewann) © USA TODAY Network Sacramento Kings

Nate Archibald (1)

Mitch Richmond (2)

Chris Webber (4)

Bob Davies (11)

Maurice Stokes (12)

Oscar Robertson (14)

Peja Stojakovic (Foto, 16)

Vlade Divac (21)

Jack Twyman (27)

Sam Lacey (44)

Außerdem: 6 auch für die Fans als Sixth Man © ZUMA Wire San Antonio Spurs

Johnny Moore (00)

Avery Johnson (6)

Tony Parker (9)

Bruce Bowen (12 – Nummer wurde für LaMarcus Aldridge zwischenzeitlich reaktiviert)

James Silas (13)

Manu Ginobili (20)

Tim Duncan (Foto, 21)

Sean Elliott (32)

George Gervin (44)

David Robinson (50) © USA TODAY Network Seattle SuperSonics

Gus Williams (1)

Nate McMillan (Foto, 10)

Lenny Wilkens (19)

Spencer Haywood (24)

Fred Brown (32)

Jack Sikma (43) © UPI Photo Toronto Raptors

bislang keine Trikotnummern retired © NurPhoto Utah Jazz

Adrian Dantley (4)

Pete Maravich (7)

John Stockton (12)

Jeff Hornacek (14)

Karl Malone (Foto, 32)

Darrell Griffith (35)

Mark Eaton (53)

Außerdem: 1 für Frank Layden (ehemaliger Head Coach), 9 für Larry Miller (ehemaliger Teambesitzer) und 1223 für Jerry Sloan (ehemaliger Head Coach, der mit dem Team 1223 Spiele gewann) © ZUMA Press Washington Wizards

Earl Monroe (10)

Elvin Hayes (Foto, 11)

Gus Johnson (25)

Wes Unseld (41)

Phil Chenier (45) © Imago/Getty

Das Problem der Celtics: Keiner der fünf Starter traf auch nur einen einzigen Dreier, insgesamt brachte es nur Jaylen Brown mit zehn Zählern überhaupt auf eine zweistellige Punkteausbeute. Bester Werfer war der von der Bank kommende Payton Pritchard mit 21 Zählern. Auch bei den Bucks kam der Topscorer mit Bobby Portis (28 Punkte) von der Bank. Ex-MVP Giannis Antetokounmpo erzielte 24 Zähler.