Myles Turner: Big Man mit feinem Händchen von Draußen

Mit Myles Turner kommt nun offenbar ein gänzlich anderer Spielertyp zu den Bucks. Der 2,11 Meter große Center dürfte dafür sorgen, dass Milwaukee unter dem Korb noch furchteinlösender wird als es mit Giannis alleine schon der Fall war.

Turner, der in der vergangenen Saison 15,6 Punkte und 6,5 Rebounds pro Spiel auflegen konnte, ist allerdings auch von der Dreierlinie gefährlich. In der abgelaufenen Saison traf er 39,6 Prozent seiner Würfe von Downtown.

Zwar agiert Turner gewiss nicht so spektakulär wie ein Lillard in Topform, jedoch ist er mit seinen 29 Jahren deutlich jünger und hat gerade in den Playoffs bei den Indiana Pacers bewiesen, dass er in Big Games zur Stelle ist.