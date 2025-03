Patrick Femerling kritisiert bei "Sport1", dass "man den Prozess auch länger begleiten muss, wenn man dabei sein möchte." In eine ähnlich Kerbe schlug Per Günther, der im Podcast bei "Magenta Sport" von einer "Rosinenpickerei" sprach.

Nationalmannschaft: "Ich will auf jeden Fall spielen"

Nun bezog Hartenstein Stellung. Der Power Forward positioniert sich im Podcast "Got Nexxt": "Ich glaube, da war die Rede von 'Cherry picking'. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft es richtig gut gemacht hat. Wie die zusammenspielen, ist wirklich etwas Besonderes und da will ich da nicht einfach so dazwischengehen und vor Olympia sagen: 'Hey, ich will reinkommen.'"