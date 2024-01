Dallas Mavericks: Für Jason Kidd ist Luka Doncic besser als Dirk Nowitzki

Anzeige

"Er spielt in der Liga von Michael Jordan, LeBron James oder Kobe Bryant", sagt der Mavericks -Coach.

Lange galt Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks als bester Spieler aller Zeiten.

Doch dieses Prädikat wird in letzter Zeit immer häufiger in Frage gestellt. Nicht erst seit den 73 Punkten, die er am vergangenen Freitag gegen die Atlanta Hawks erzielte, wird Luka Doncic als der beste Maverick angesehen, den es jemals gab.

Auch für Jason Kidd hat Luka Magic die deutsche Basketball-Ikone als besten Mavs-Spieler abgelöst.

"Er ist besser als Dirk", sagte Kidd bei "97.1 The Freak" und verglich Doncic bereits mit den allergrößten Spielern in der Geschichte der NBA: "Er spielt in der Liga von Michael Jordan, LeBron James oder Kobe Bryant."

Was der 24-jährige Slowene zeige, habe man "in Dallas so noch nicht gesehen", fuhr Kidd fort.

Und er muss wissen. Kidd ist seit drei Jahren Trainer von Doncic bei den Mavericks, er hat aber auch zusammen mit Nowitzki den bislang einzigen Titel der Texaner gewonnen.