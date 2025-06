NBA Finals 2025: Tyrese Haliburton verletzt? Indiana Pacers zittern um ihren Superstar

Tyrese Haliburton zog sich in Spiel 5 der NBA Finals eine Verletzung zu. Im schlimmsten Fall könnte der Spielmacher der Indiana Pacers im nächsten Finalspiel ausfallen.

Die Indiana Pacers stehen in den NBA Finals 2025 mit dem Rücken zur Wand. Nach der 109:120-Niederlage in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Oklahoma City Thunder (hier im Relive) liegen sie in der Best-of-Seven-Serie mit 2:3 zurück und dürfen sich keine weitere Niederlage mehr erlauben.

Oklahoma kann mit einem Sieg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2:20 Uhr: Oklahoma City Thunder @ Indiana Pacers, Spiel 6 - live auf Joyn, ProSieben MAXX und ran.de) bereits den Titelgewinn perfekt machen.