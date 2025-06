NBA-Finals 2025: OKC und Hartenstein holen sich ersten Matchball

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder stehen kurz vor dem Titelgewinn in der NBA.

OKC gewann Spiel fünf gegen die Indiana Pacers in eigener Halle 120:109, ging in der Finalserie mit 3:2 erstmals in Führung und hat nun zwei Matchbälle. Überragender Mann war Jalen Williams mit 40 Punkten, Superstar Shai Gilgeous-Alexander kam auf 31 Zähler.

Nachdem Hartenstein in den ersten drei Spielen der Serie von der Bank gekommen war, stand der Deutsche zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Hartenstein spielte insgesamt 21 Minuten, genau wie in Spiel 4, aber dieses Mal war er weitaus wirkungsvoller. Er beendete das Spiel mit vier Punkten, acht Rebounds, vier Assists, einem Steal und einem Block.