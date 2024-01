Trotzdem blickt Schröder nicht positiv auf diese zwei Jahre zurück. Gegenüber "Yahoo Sports" erklärte der DBB-Kapitän: "Es waren die zwei schlimmsten Jahre meiner Karriere. Aber in diesen zwei Jahren habe ich 8 Millionen Dollar verdient."

Doch von Beginn an. Im Sommer 2021 wechselte der heute 30-Jährige von den LA Lakers zu den Boston Celtics, unterschrieb bei einer der traditionsreichsten NBA-Franchises einen Einjahresvertrag. Wenige Monate später wurde er dann zu den Houston Rockets getradet. Im September 2022 kehrte er zu den Lakers zurück und spielte eine solide Saison. Mittlerweile steht der gebürtige Braunschweiger für die Toronto Raptors auf dem Parkett.

"Es lag kein Vertrag vor, ich habe nichts abgelehnt. Es ist nicht wahr!" Angesprochen auf ein angebliches Vertragsangebot der Los Angeles Lakers in Höhe von 84 Millionen US-Dollar, reagierte Dennis Schröder vor rund zwei Jahren deutlich.

Jahrelang dementierte Dennis Schröder, dass die Los Angeles Lakers ihm im Sommer 2021 einen Vertrag über 84 Millionen US-Dollar angeboten haben. Nun rudert der Basketball-Weltmeister zurück und erklärt, was wirklich passiert ist.

Dabei hätte auch alles anders laufen können. Demnach hätte es das kolportierte "84-Millionen-Dollar-Angebot" wohl doch gegeben: "Ich hätte es unterschrieben. Ich würde niemals einfach Geld auf dem Tisch liegen lassen. Meine Mutter hat mich nicht so erzogen."

Dennis Schröder: "Ich bin mehr als gesegnet"

Schröder sieht aber auch die positiven Aspekte seiner Karriere: "Ich habe zwei gesunde Kinder, meiner Mutter und meinen Geschwistern geht es gut. Ich kann mir alles kaufen, was ich will. Ich hatte vorher einen Vertrag über 70 Millionen Dollar. Ein Typ aus Deutschland? Aus Braunschweig? Ich bin mehr als gesegnet. Ich bin bei den Menschen, die mich lieben und in den dunkelsten Tagen für mich da waren."

Zudem gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer 2023 bei der Basketball-WM die Goldmedaille und feierte somit einen Erfolg, der selbst Dirk Nowitzki in seiner Laufbahn verwehrt blieb.