Nachdem 2022 bereits die Colorado Avalanche den Stanley Cup in der NHL holten, haben nun die Denver Nuggets in der gleichen Halle die NBA Finals für sich entschieden. Mit 4:1 in der Serie gewannen die Nuggets gegen die Miami Heat dank eines knappen aber verdienten 94:89.

Malone emotional, Jokic nun All Time Great

"All die harte Arbeit, all die Opfer, all das Unterordnen - es hat sich am Ende gelohnt", sagte Head Coach Michael Malone nach der Partie und machte gleich eine Kampfansage: "Ich habe schlechte Nachrichten für die anderen Teams: Wir sind noch lange nicht zufrieden!"

Der Preis des Finals MVP ging - natürlich - an Nikola Jokic. Auch in Spiel fünf gelangen ihm 28 Punkte, 16 Rebounds und vier Assists. Der "Joker" zeigte sich mit dem Buzzer bereits als fairer Sportsmann und gab den Heat-Spielern die Hand.

"Sie sind ein tolles Team, ich habe unglaublichen Respekt für sie", meinte Jokic später. Miami qualifizierte sich über das Play-In-Turnier für die Postseason und gewann als Underdog jeweils die Serien gegen die New York Knicks, Milwaukee Bucks und Boston Celtics. Die finale Hürde war dann doch eine zu viel.

Jokic ist nun der erst elfte Spieler der NBA Historie mit einem Ring, zwei MVP-Titeln und einem Finals MVP. Der Status von Dirk Nowitzki als bester Europäer der NBA beginnt zu bröckeln.