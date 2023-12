Anzeige

Die Detroit Pistons stehen nach der 27. Pleite in Serie vor einem historischen Negativrekord. Die Beteiligten sehen "nichts Positives" dabei.

27 Niederlagen in Serie, ein NBA-Negativrekord und der nächste Tiefpunkt ist nicht mehr weit entfernt - für Cade Cunningham und die Detroit Pistons nimmt die Schmach derzeit kein Ende.

"Es belastet uns jeden Tag, egal wo, es belastet uns", sagte der Topscorer niedergeschlagen und mit finsterer Miene nach dem historischen Debakel.

Mit dem 112:118 gegen die Brooklyn Nets war die unrühmliche "Bestmarke" in der Basketball-Profiliga besiegelt: Kein Team hat zuvor so oft nacheinander in nur einer Saison verloren.

Kommt in der Nacht zu Freitag eine weitere Pleite bei den Boston Celtics hinzu, wäre mit 28 Niederlagen auch die längste Negativserie überhaupt eingestellt.

"Man muss sich klar machen, wo wir stehen", sagte Pistons-Trainer Monty Williams: "Niemand will, dass so etwas an ihm hängen bleibt und unterm Strich ist es mein Job. Trainer werden an ihren Leistungen gemessen."