Dirk Nowitzki wird als erster Deutscher in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Bereits die Übergabe des dazugehörigen Jacketts erweist sich als emotional.

Als es für Dirk Nowitzki an der Zeit war, wie so viele Hall-of-Famer vor ihm in das orangefarbene Jackett zu schlüpfen, war Holger Geschwindner gefragt.

Sein Mentor und Privattrainer half dem deutschen Basketballidol auf der Bühne in Springfield in das besondere Kleidungsstück, auch einen dicken goldenen Ring erhielt der Würzburger am Vorabend seines feierlichen Einzugs in die Ruhmeshalle.

"Es war eine unglaubliche Reise", sagte Nowitzki zu seiner NBA-Karriere, in der er ausschließlich für die Dallas Mavericks gespielt hatte. Besonders dankte der 45-Jährige Klubbesitzer Mark Cuban. "Er war ein großer Unterstützer und wurde ein guter Freund. Er war superloyal zu mir."

Dabei habe es anfangs viele Zweifel gegeben. "Als ich nach Dallas kam, wusste ich nicht, ob das funktionieren würde", sagte Nowitzki, "ich wusste nicht, ob ich gut genug bin, ob ich es in diese Liga schaffen kann." Bekanntlich schaffte er es.