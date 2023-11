Anzeige

Franz Wagner verhilft den Orlando Magic mit einer Saisonbestleistung zum Sieg, Dennis Schröder hat derweil keinen Grund zur Freude.

Mit seiner Saisonbestleistung hat Weltmeister Franz die Wagner Orlando Magic in der NBA zum siebten Sieg in Serie geführt. Beim 130:117 gegen die Charlotte Hornets kam der Berliner auf 30 Punkte und war gemeinsam mit Cole Anthony Topscorer des Abends. Wagners älterer Bruder Moritz verbuchte elf Punkte sowie sieben Rebounds.

Eine solche Erfolgsserie war dem Klub in der NBA zuletzt vom 23. Dezember 2010 bis zum 8. Januar 2011 gelungen. "Das ist wirklich cool für diese Truppe", so Franz Wagner. "Wie der Trainer immer sagt: Es beginnt mit Arbeit. Wir wollen es am Laufen halten." Orlando müsse aber "sicherstellen, dass wir uns im Laufe der Saison als Team weiter verbessern".

Die Mannschaft aus Florida hat seit Mitte November nicht mehr verloren, mit einer 12:5-Bilanz steht Orlando im Osten dicht hinter Spitzenreiter Boston Celtics (13:4). Am Freitag hatte es einen gefeierten Sieg über den Rekordmeister gegeben, beim 113:96 überragte Moritz Wagner mit 27 Punkten.

Am Mittwoch und Freitag geht es mit zwei Heimspielen gegen die Washington Wizards (2:14), Schlusslicht der Liga, weiter. Die Chancen für den Fortbestand der Serie stehen in Orlando nicht schlecht.