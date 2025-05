Nimmt Basketball-Weltmeister Franz Wagner an der EM im Spätsommer teil? Der Profi der Orlando Magic will sich noch nicht festlegen.

Nach dem Aus in den Playoffs der NBA ist Franz Wagner einem klaren Bekenntnis zu einer Teilnahme an der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft ausgewichen.

"Da wird es ein Gespräch geben", sagte der Basketball-Weltmeister in einem Saisonabschlussinterview der Orlando Magic.

Er liebe es, "für mein Land zu spielen, ich liebe die Jungs, mit denen ich dort spiele", sagte der 23-jährige Berliner: "Es ist auch am Ende des Sommers, also bleibt noch eine Menge Zeit." Die EM in Finnland, Polen, Zypern und Lettland beginnt am 27. August.

"Ich hasse es, immer etwas zu versprechen", sagte Wagner, der mit Orlando in der ersten Runde der Playoffs an Titelverteidiger Boston Celtics gescheitert ist, weiter: "Ich werde sehen, wie ich mich fühle und wie der Sommer läuft."

Mit dem Nationalteam hat Wagner bei der Heim-EM 2022 Bronze geholt, im Jahr darauf gelang mit WM-Gold der große Wurf. Bei den Olympischen Spielen in Paris verpasste die deutsche Mannschaft eine Medaille im Spiel um Bronze.