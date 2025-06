NBA: Milliarden-Deal! Los Angeles Lakers sollen für Rekord-Summe verkauft werden

Die Los Angeles Lakers sollen einen neuen Besitzer bekommen. Er hält bereits Anteile. Und wird tief in die Tasche greifen müssen.

Blockbuster-Deal in der NBA: Die Los Angeles Lakers stehen vor einem spektakulären Besitzerwechsel.

Laut einem ESPN-Bericht soll Mark Walter die Mehrheitsanteile an der Franchise erwerben. Walter ist CEO und Vorsitzender von TWG Global, zudem Hauptanteilseigner und Chairman der Los Angeles Dodgers.

Daneben hält er Beteiligungen am FC Chelsea aus der Premier League, am Formel-1-Neueinsteiger Cadillac sowie an den Los Angeles Sparks aus der WNBA. Auch an den Lakers besitzt Walter bereits seit 2021 eine Minderheitsbeteiligung von angeblich 26 Prozent.

Der Deal wäre einer mit Sprengkraft, denn die Lakers werden mit rund zehn Milliarden Dollar bewertet. Der Verkauf würde Maßstäbe setzen, weil er der weltweit größte Verkauf eines professionellen Sportteams wäre.