NBA: Franz Wagner überragt gegen Knicks - Rückschlag für Dennis Schröder

Franz Wagner unterstreicht mit einer Gala-Leistung seine Topform, während Dennis Schröder und die Toronto Raptors den nächsten Rückschlag kassieren. Die NBA aus der Nacht. New York Knicks @ Orlando Magic 108:117 Weltmeister Franz Wagner präsentiert sich im Kampf um die Playoff-Plätze der NBA weiter in absoluter Topform. Mit überragenden 32 Punkten führte der Berliner Orlando Magic zum wichtigen 117:108-Erfolg über die New York Knicks, für die Isiah Hartenstein sieben Punkte erzielte. Wagners Bruder Moritz steuerte weitere sieben Zähler bei. "Wir haben viele Dinge besser gemacht in den vergangenen Spielen - es ist eine wichtige Phase der Saison", sagte Franz Wagner nach seiner Saisonbestleistung bezogen auf die Punkteausbeute: "Wir wollen an den Sachen arbeiten, die uns als Mannschaft ausmachen und die nächsten Schritte machen." Orlando belegt den vierten Platz in der Eastern Conference, New York ist Siebter.

Memphis Grizzlies @ Los Angeles Clippers 106:117 Auch Wagners Nationalmannschaftskollege Daniel Theis feierte mit den Los Angeles Clippers den nächsten Sieg. Beim 117:106-Erfolg über die Memphis Grizzlies gelangen dem 31-Jährigen in 13 Minuten fünf Punkte und zwei Rebounds für die Clippers, die in der Western Conference auf dem vierten Rang liegen. Herausragende Akteure bei den Clippers waren aber Paul George, James Harden und Ivica Zubac. George war mit 23 Punkten bester Werfer, während Harden zusätzlich zu seinen 16 Punkten starke 13 Assists beisteuerte. Zubac wiederum agierte unter dem Korb in einer eigenen Liga und holte 20 Rebounds.

Toronto Raptors @ Boston Celtics 118:120 Dennis Schröder musste mit den Toronto Raptors hingegen ein knappes 118:120 gegen Topteam Boston Celtics hinnehmen. Der Kapitän der Nationalmannschaft kam auf 15 Punkte und neun Assists. Die Raptors, für die es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen war, liegen im Playoff-Rennen als Zwölfter im Osten bereits ein gutes Stück zurück.

Schröder saß zum zweiten Mal in Folge anfangs auf der Bank, kam aber dennoch auf 35 Minuten Einsatzzeit - der vierthöchste Wert seines Teams. Scottie Barnes, der Schröders Spielmacher-Rolle in der ersten Reihe übernommen hat, war mit 30 Punkten und zehn Rebounds überragender Spieler bei den Kanadiern. Bei den Celtics, die inzwischen die Führung in der Eastern Conference übernommen haben, überzeugte in Abwesenheit des verletzten Jayson Tatum der starke Jaylen Brown. Er kam auf 31 Punkte und zehn Rebounds.

Milwaukee Bucks @ Cleveland Cavaliers 119:111 Auf Rang zwei im Osten hinter den Celtics liegen aktuell die Milwaukee Bucks, die sich auswärts bei den Cleveland Cavaliers mit 119:111 durchsetzten. Dabei konnten sich die Bucks auf ihr Topduo bestehend aus Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard verlassen. Antetokounmpo überragte mit 34 Punkten und 16 Rebounds, Lillard kam auf 31 Zähler. Auch die Cavaliers konnten auf ein verlässliches Duo zurückgreifen. Donovan Mitchell kam auf 34 Punkte und neun Assists, ließ von der Drei-Punkte-Linie aber einige Chancen liegen. Mit zwei Treffern bei zehn Versuchen war seine Ausbeute ziemlich mager. Jarrett Allen kam bei den Cavs auf 30 Punkte und zwölf Rebounds.

Anzeige Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets 119:93 Die Oklahoma City Thunder haben derweil ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den amtierenden Meister Denver Nuggets in dessen eigener Halle kaum zur Entfaltung kommen lassen. 119:93 lautete der Endstand aus Sicht der Gäste, die die Nuggets damit in der Western Conference überholten und nun auf Rang zwei liegen. Die Defense der Thunder zeigte ein ganz starkes Spiel, kein Nuggets-Spieler erreichte die 20-Punkte-Marke. Auch Superstar Nikola Jokic blieb mit 19 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists für seine Verhältnisse blass. Ganz anders hingegen Shai Gilgeous-Alexander bei OKC, der mit 40 Punkten brillierte.

Philadelphia 76ers @ Houston Rockets 131:127 Für die Philadelphia 76ers läuft die Saison weiterhin ziemlich nach Plan. Im durchaus komplizierten Auswärtsspiel bei den Houston Rockets setzten sich die 76ers knapp mit 131:127 durch und festigten den dritten Rang im Osten. Tyrese Maxey erwischte mit 42 Punkten einen starken Tag, auch wenn seine Dreier-Ausbeute (2 von 9) durchaus ausbaufähig war. Besser machte das Fred VanVleet bei den Rockets, aber auch eine Top-Quote von draußen mit acht Treffern bei zwölf Versuchen und insgesamt 33 Punkte des Point Guards konnten die Niederlage nicht verhindern.

Charlotte Hornets @ Phoenix Suns 119:133 Trotz einer Gala-Vorstellung von Terry Rozier haben die Charlotte Hornets einen Überraschungssieg bei den Phoenix Suns verpasst. Die Suns behielten mit 133:119 die Oberhand, obwohl Rozier mit 42 Punkten und acht Assists überragte. Bei den Gastgebern überzeugte Devin Booker mit 35 Punkten, Kevin Durant steuerte 21 Zähler bei.

Brooklyn Nets @ Washington Wizards 104:110 Was den Hornets in Phoenix nicht gelang, schafften die Washington Wizards zu Hause gegen die Brookly Nets: einen Außenseitersieg. Die Wizards setzten sich gegen die Gäste aus New York City mit 110:104 durch und feierten damit erst den sechsten Saisonsieg überhaupt.

Großen Anteil an der Überraschung hatten Kyle Kuzma (26 Punkte) und Deni Avdija (21 Punkte, 13 Rebounds). Die Nets enttäuschten hingegen nahezu auf ganzer Linie und kassierten im Playoff-Rennen im Osten einen Rückschlag. Mit 15 Siegen und jetzt 17 Niederlagen liegen die Nets auf Rang neun.

San Antonio Spurs @ Portland Trail Blazers 128:134 Ohne Top-Rookie Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs den zweiten Sieg gegen die Portland Trail Blazers binnen 24 Stunden verpasst. Die Texaner, die am Vorabend noch einen Sieg in Portland gefeiert hatten, kassierten in selber Halle eine 128:134-Niederlage. Wembanyama wurde wegen einer Knöchelverletzung geschont, Head Coach Gregg Popovich erklärte, die Blessur mache Back-to-Back-Einsätze für den Franzosen aktuell unmöglich. "Wemby" war beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen die Dallas Mavericks kurz vor Weihnachten mit einem Balljungen zusammengestoßen und hatte sich dabei am Knöchel verletzt.

Sacramento Kings @ Atlanta Hawks 117:110 Die Sacramento Kings sind im Duell mit den Atlanta Hawks ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und festigten ihren aktuellen Playoff-Platz. Die Kalifornier gewannen auswärts gegen die Atlanta Hawks mit 117:110 und liegen derzeit auf Rang fünf im Westen. De'Aaron Fox überzeugte bei den Kings mit 31 Punkten.