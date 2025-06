Hartenstein: NBA-Titel wäre "was Cooles für Deutschland"

Auf dem Weg zum erträumten NBA-Titel spielt seine Heimat für Isaiah Hartenstein durchaus eine Rolle. "Wenn ich gewinnen würde, wäre es auch was Cooles für Deutschland", sagte der Basketballprofi von Oklahoma City Thunder vor der Finalserie in der nordamerikanischen Profiliga gegen die Indiana Pacers. "Ich spiele auch für Deutschland", betonte Hartenstein, "es wäre auf jeden Fall eine Ehre, den Titel zu gewinnen, das auch für Deutschland zu tun."

Der 27-Jährige wurde in Eugene/Oregon als Sohn einer US-Amerikanerin und des früheren deutschen Bundesligaprofis Florian Hartenstein geboren, mit der Familie zog er als Kind nach Deutschland. Ab Freitag (2.30 Uhr MESZ) schickt sich der Nationalspieler an, zweiter deutscher NBA-Champion nach Dirk Nowitzki (2011) zu werden.

"Ich habe mich konstant immer mehr bewiesen. Immer wenn ich eine Chance bekommen habe", sagte Hartenstein zu seiner Entwicklung in der NBA. "In New York habe ich letzte Jahr viel gespielt, hatte eine große Rolle. Dieses Jahr habe ich wieder gezeigt, dass ich auf dem Weg zu einem der besten der Liga bin", so Hartenstein: "Ich kann einem Team helfen, zu gewinnen."

Die NBA-Karriere des 2,13-m-Riesen begann 2018 bei den Houston Rockets, es ging über die Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers und New York Knicks im Vorjahr zu OKC, mit dem Team stürmte Hartenstein zur besten Hauptrundenbilanz der Liga.

Oklahoma startet deshalb mit zwei Heimspielen in die Finals, auch ein entscheidendes siebtes Duell würde zu Hause über die Bühne gehen.