Im großen Interview spricht Hartenstein über die abgelaufene NBA-Saison, den Schlüssel zum Erfolg und seine Eingewöhnung in Oklahoma City. Außerdem erklärt er, wie schwierig es anfangs für ihn war, in der NBA Fuß zu fassen. Vor allem sein Vater spielte eine wichtige Rolle. Und auch zum Thema Nationalmannschaft findet er klare Worte.

Dennoch weilt Hartenstein aktuell in seiner zweiten Heimat, um gemeinsam mit dem deutschen Vizemeister ratiopharm Ulm, an dem der NBA-Profi seit Ende vergangenen Jahres beteiligt ist, ein Jugendcamp durchzuführen. Zuvor aber nahm er sich ausreichend Zeit für ran -Moderator Christoph "Icke" Dommisch.

Hartenstein: Ja. Besonders, weil unsere Saison so lang ist, wir reisen so viel. Ich sehe meine Teamkollegen mehr als meine Frau. Wenn wir jetzt diese Gelegenheit haben, Zeit miteinander zu verbringen, ist das schon etwas Tolles.

Hartenstein: In der Lobby des Hotels haben sie uns einen Tipp gegeben, das war ganz okay. Ich weiß nicht, ob das mit Berlin vergleichbar ist. Aber ich habe seit ein paar Jahren keinen mehr gegessen, von daher war es schon solide.

Hartenstein: Das Witzige ist, es ist, glaube ich, das erste Mal seit zwei oder drei Jahren. Also, es ist schon eine Weile her. Es gab verschiedene Sachen, weshalb es nicht möglich war, nach Deutschland zu kommen. Mein Sohn zum Beispiel. Aber jetzt sind wir endlich wieder hier, als Erstes musste ich direkt einen Döner essen. (lacht)

Hartenstein: Es wurde sehr, sehr gut gefeiert. Wir haben in OKC so ein privates Plätzchen gefunden, wo wir alle zusammen danach gefeiert haben. Aber wo es richtig abging, war wahrscheinlich die Parade. Ich hatte in meinem Leben wohl noch nie so viel Spaß. 600.000 Leute waren da und sehr, sehr viel Alkohol. Es war toll, die Gesichter der Fans zu sehen, wie besonders das auch für die war. Die waren die ganze Saison bei uns dabei. Mit denen zu feiern, war auf jeden Fall richtig cool.

Hartenstein: Wenn ich einfach sehe, dass Leute wirklich Hilfe brauchen, dann will ich versuchen, so viel wie möglich den Leuten zu helfen. Ich hatte das Glück, so einen Vertrag zu unterschreiben und daraus folgt auch eine Verantwortung, dass man etwas zurückgeben muss. Aber ich mache das auch gerne. Für mich ist das so eine Sache, wenn ich rausgehen kann, helfen kann, dann ist das etwas Besonderes. Da wird man jedes Mal wieder demütig, man kommt auf Null. Und man sieht, wofür man das eigentlich macht.

ran: Obwohl du erst ein Jahr da bist, bist du in der Community schon super integriert, und das nicht zum ersten Mal. Gefühlt jeder Knicks-Fan will dich gerne zurück haben. Auch Sam Presti, dein General Manager bei OKC, meinte, er habe noch nie einen Spieler gesehen, der sich so schnell in der Community verdient gemacht hat. Wie kommt das?

Hartenstein: Ich glaube, viele haben entweder freibekommen oder die haben einfach gesagt, ich gehe heute nicht zur Arbeit. (lacht) Aber ja, man kann einfach sehen, wie besonders das für die ist, die ganze Saison über. Die waren immer für uns da. Ich habe an vielen Orten gespielt, auch im Madison Square Garden, aber das sind die besten Fans der Liga. Egal, ob wir verlieren oder gewinnen, die sind immer für uns da. Auch, als wir Auswärtsspiele verloren haben, haben die am Flughafen gewartet. Ohne die geht es nicht.

ran: In so einer kleinen Stadt wie Oklahoma City ist so eine Championship vermutlich noch einmal ein ganz besonderes Gefühl, oder? Das ist deren Entertainment, das ist deren Ablenkung. Es waren 600.000 Leute bei der Parade, dabei wohnen dort überhaupt nur knapp über 700.000 Menschen ...

Hartenstein: Wir helfen vielen Obdachlosen und Familien, besonders Kindern. Aktuell machen wir etwas, wo wir versuchen, ihnen bezahlbare Häuser zu verschaffen. Ich glaube, für die war immer sehr schwer, herauszufinden, ob sie es wirklich bezahlen können. Das sind so kleine Sachen. Also nicht klein, aber es sind Sachen, mit denen man wirklich hilft. Ich gehe jetzt nicht dahin und sage: "Ich hoffe, euch geht es gut." Ich will wirklich etwas machen. Und das ist für mich und meine Familie sehr wichtig.

DBB-Team nach wie vor ein Ziel von Hartenstein

ran: Ein Thema, was alle Deutschen immer interessiert, ist die Nationalmannschaft. Und da frag einfach mal als Erstes nach Henrik Rödl, denn bei dem hast du damals in der Nationalmannschaft gespielt. Wie kam es dazu?

Hartenstein: Ich meine, ich wollte schon immer Nationalmannschaft spielen. Aber wenn ich ehrlich bin: Mein Traum als Kind, als ich aufgewachsen bin, war immer die NBA. Die Frage war: Wie komme ich in die NBA, wie bleibe ich in der NBA? Und dann gab es auch Sachen, als entweder die Teams gesagt haben, dass ich bleiben muss oder ich war verletzt. Ich will jetzt dieses Bekenntnis abgeben, aber ich muss zuerst auf meine Familie schauen. Und wenn man ehrlich ist: Die Nationalmannschaft füttert deine Familie nicht. Das ist ein bisschen anders als beim Fußball. Wenn man im Fußball eine großartige WM spielt, bekommt man einen Riesenvertrag. In der NBA ist das total anders. Ich glaube, viele in Deutschland kennen diesen Unterschied nicht.

Es gab halt Momente, in denen ich die NBA in den Vordergrund stellen musste. Und hätte ich das nicht getan, würde ich heute nicht hier sitzen. Ich glaube, viele denken, dass mir Deutschland egal ist und dass mir die Nationalmannschaft egal ist. Aber für mich ist es sehr wichtig. Ich bin hier aufgewachsen und versuche, so viel wie möglich für Deutschland zu tun. Und für mich heißt das, in die NBA zu kommen. Mir hat Dirk (Nowitzki, Anm. d. Red.) früher sehr geholfen. Aber ich habe nicht gesehen, dass er so gut in der Nationalmannschaft spielt. Ich habe gesehen, dass er es in die NBA schaffen kann. Er ist Meister geworden, wenn er das schaffen kann, kann ich das auch schaffen.

Diese Ehre, für Deutschland zu spielen, ist auf jeden Fall eine Sache und ich verstehe das auch. Aber würde ich nicht NBA-Meister sein, würde ich auch nicht in einer Situation sein, in der ich mit Ulm dabei helfen kann, mehr junge Spieler in NBA zu schicken und auch für die Nationalmannschaft zu haben.