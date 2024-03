NBA: Hartensteins Knicks weiter auf Playoff-Kurs - Theis und die Clippers verlieren

Während Isaiah Hartenstein weiter mit den New York Knicks auf Playoff-Kurs ist, muss Daniel Theis mit den LA Clippers eine Niederlage im Topspiel einstecken.

Gemischte Gefühle bei den beiden deutschen NBA-Stars in den Spielen aus der Nacht.

Theis zeigte in 15 Minuten eine gute Leistung. Neben zehn Punkten gelangen dem Center vier Rebounds und zwei Blocks. Die Clippers sind auf Rang vier weiter voll im Play-off-Rennen.

Im Westen mussten sich die Los Angeles Clippers im Topspiel den Minnesota Timberwolves geschlagen geben. Die Franchise von Weltmeister Daniel Theis unterlag trotz Führung zur Halbzeit in eigener Halle 100:118 (63:55).

Mit dem Sieg behaupten die Knicks den vierten Rang in der Eastern Conference vor Orlando Magic. Das Team der Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner liegt einen Spielgewinn zurück, nach aktuellem Stand würde es in den Play-offs zum direkten Duell kommen. Aufgrund des Erfolgs verlängerte Orlando den Vertrag mit Coach Jamahl Mosley um vier Jahre bis 2028.

Die New York Knicks um den deutschen Center Isaiah Hartenstein haben in der Basketball-Profiliga NBA ihre Play-off-Position gefestigt. Das Team aus dem Big Apple feierte im heimischen Madison Square Garden einen 106:79 (59:41)-Kantersieg gegen die Philadelphia 76ers.

Philadelphia 76ers @ New York Knicks 79:106

Entscheidend war Bostons 20:0-Lauf im vierten Viertel. Es war der dritte Celtics-Sieg in Serie.

Bei den Jazz überzeugte Keyonte George mit 26 Punkten. Obwohl auch Collin Sexton (20) und Jordan Clarkson (21) reichlich trafen, setzte es für Utah die dritte Pleite in Folge.

Mega-Spiel von Celtics-Star Jayson Tatum. Der Shooting-Star Bostons erzielte 38 Punkte - auch Kollege Derrick White brachte 24 Punkte auf das Scoreboard in Utah.

Die Pacers sind damit Dritter in der Central Division. OKC verliert nach drei Siegen in Folge, bleibt aber Primus der Northwest Division.

Die Pacers bringen ihre lange Führung bei OKC am Ende auch über die Bühne. Indianas Center Myles Turner erzielte 24 Punkte - ohnehin war die gesamte Pacers-Starting-Six im zweistelligen Scoring-Bereich.

Milwaukee Bucks @ Sacramento Kings 94:129

Überraschend deutliche Pleite dür die Bucks in Sacramento. Star-Spieler Damian Lillard steuerte magere zehn Punkte bei, immerhin kam Giannis Antetokounmpo auf starke 30 Punkte, 13 Rebounds und vier Assists.

Doch Matchwinner aufseiten der Kings war De'Aaron Fox mit 29 Punkten, sechs Rebounds und sieben Assists.

Die Buck stecken damit weiter in einer Mini-Krise. Nach sechs Siegen in Folge gab es in den letzten vier Spielen drei Niederlagen.

Bei den Kings ist es genau das Gegenteil: Sacramento holte in den vergangenen vier Partien drei Siege.