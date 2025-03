LeBron James verrät: Michael Jordan und ich sprechen nicht miteinander

LeBron James von den Los Angeles Lakers ( Sonntag, 0:50 Uhr, Lakers vs. Grizzlies, live auf ProSieben MAXX, ran und Joyn ) gilt als der vielleicht beste Basketballspieler aller Zeiten - zusammen mit Michael Jordan. In der "Pat McAfee Show" sprach der 40-jährige Superstar über sein Verhältnis zu der Basketball-Ikone. Demzufolge sei es "eine Tatsache", dass James die Trikotnummer 23 trägt, weil dies auch früher die Nummer von Jordan war.

Dies sei bei Jordan allerdings noch nicht der Fall: "Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer noch spiele, und wir alle wissen, dass MJ einer der gnadenlosesten Kämpfer ist, die es gibt. Bis ich fertig bin und er mich nicht mehr mit der Nummer 23 auf und ab laufen sehen muss und mein Name immer mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird, sagt er: 'Ich will verdammt noch mal nicht mit dir reden.'"

James vertritt eher letztere Meinung: "Willst du mir etwa sagen, Giannis hätte in den 70ern kein NBA-Spiel bestreiten können?" Giannis Antetokounmpo hätte in den 70ern 250 Punkte in einem Spiel erzielt." Und auch LeBron selbst wäre zu jeder Zeit zu Top-Leistungen imstande gewesen: "Ich könnte in jeder Ära spielen, man hört ja von manchen älteren Spielern: 'LeBron James hätte in dieser Ära nicht spielen können.'" Dies sei allerdings Quatsch.