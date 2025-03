NBA: LeBron James beendet mit Buzzerbeater die Mini-Krise der Los Angeles Lakers

Angeführt von ihren beiden Superstars LeBron James und Luka Doncic beenden die Los Angeles Lakers ihren Negativlauf in der NBA.

Auch mit 40 Jahren ist LeBron James noch nicht zu alt, um Spiele in der NBA für seine Los Angeles Lakers zu entscheiden.

Bei den Indiana Pacers war es der Superstar, der in der letzten Sekunde die entscheidenden beiden Punkte zum 120:119 erzielte.

Vorausgegangen war ein Fehlwurf von Luka Doncic. James holte sich zunächst den Offensiv-Rebound und tippte den Ball anschließend mit der Schlusssirene in den Korb.

Mit dem Sieg beendeten die Lakers ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge und bleiben im Rennen um den begehrten vierten Platz in der Western Conference, der in der ersten Playoff-Runde den Heimvorteil garantiert.

Sonntag, 30. März, 0:50 Uhr: Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies live auf ProSieben MAXX, Los Angeles Lakers at Memphis Grizzlies live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 30. März, 21:10 Uhr: Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Nach 72 von 82 absolvierten Saisonspielen stehen die Lakers mit der identischen Bilanz von 44:28-Siegen vor den Memphis Grizzlies auf Rang vier.

Die meisten Punkte der Lakers gegen die Pacers erzielte Doncic (34). James aber konnte ein weiteres Double-Double verbuchen (je 13 Punkte und Assists). Bei den Pacers war Benedict Mathurin mit 23 Punkten erfolgreichster Schütze.