Nächste Niederlage: Kleines Tief für OKC und Hartenstein

Oklahoma City Thunder genehmigt sich nach äußerst dominanten Wochen in der NBA ein kleines Tief - und kassierte nun eine echte Klatsche gegen die Los Angeles Lakers. Das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein verlor gegen LeBron James, Luka Doncic und Co. am Sonntag in eigener Halle mit 99:126, es war die zweite Niederlage in Folge für OKC nach einer Serie von zuvor elf Siegen.

Die Lakers konnten sich auf ihre Stars Doncic (30 Punkte), James (19) und Austin Reaves (20) verlassen, bei Oklahoma führte einmal mehr Shai Gilgeous-Alexander (26) die Scorer an. Hartenstein kam auf acht Punkte und sechs Rebounds.

Oklahoma, das am Freitag bei den Houston Rockets ebenfalls deutlich verloren hatte, ist längst für die Play-offs qualifiziert und hat auch Rang eins in der Western Conference sicher. Das Team verlor nun aber erst zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge, zuvor war das im November kurz nach dem Saisonstart passiert. Mit 64 Siegen bei 14 Niederlagen weist Thunder dennoch weiterhin die beste Bilanz der gesamten Liga auf. Die Lakers (48:30) festigten derweil im Endspurt der Regular Season ihren dritten Platz in der Western Conference.