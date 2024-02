NBA All-Star-Game: In der Form braucht es niemand - ein Kommentar

Anzeige

Das All-Star Weekend 2024 hat in eindrucksvoller Manier gezeigt, warum es in der aktuellen Form eher schädlich als nützlich für die Liga ist. Es ist vielleicht an der Zeit, das Ganze abzuschaffen. Ein Kommentar.

Von Ole Frerks

Es gab Zeiten, als es etwas aussagte, wenn jemand zum MVP des All-Star-Games gewählt wurde. 2001 etwa, als Allen Iverson den Osten mit 15 Punkten im vierten Viertel zu einem epischen Comeback-Sieg führte, dessen Endergebnis (111:110) 2024 fast nach einer Halbzeit fällig war, da zeigte das etwas: Auch unter den Besten war A.I. ein Superstar, derjenige, der Verantwortung übernahm und ablieferte – vermutlich half es ihm dabei, im selben Jahr auch MVP der Regular Season zu werden.

Was sagt der 2024er MVP-Award über Damian Lillard aus? Dass der zuletzt kriselnde Bucks-Guard immer noch heiß laufen kann, wenn ihn niemand verteidigt? Braucht es dafür dieses Spiel oder einen Award, der nach Kobe Bryant benannt ist, einem Spieler, der sich selbst beim Zähneputzen mehr anstrengte als viele der Superstars an diesem Abend in Indianapolis?

Nein, braucht es nicht. Die 2024er Ausgabe verdeutlichte, was sich seit Jahren abzeichnet: Das Spiel ist, egal was probiert wird, offenbar nicht zu retten.

Weil es die Spieler nicht juckt und man sie nicht dazu zwingen kann, das zu ändern. Sie wollen gerne den All-Star-Status, weshalb der Aufschrei bei jedem "Snub" groß ist, eigentlich wollen sie aber noch lieber die Pause (was seine Berechtigung hat!). Und so spielen sie dann auch.

Das gesamte Wochenende hat seinen früheren Glanz fast komplett verloren. Erinnern wird man sich gerne an den Shootout zwischen Sabrina Ionescu und Stephen Curry am Samstag, aber nicht an den Dunk Contest oder das Spiel selbst. Was wird die NBA und der nach dem Spiel sichtlich genervte Commissioner Adam Silver nun damit anfangen?