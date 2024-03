Anzeige

Machtdemonstration der Boston Celtics: Das beste Team der NBA demontiert völlig überforderte Golden State Warriors. Geburtstagskind Jayson Tatum stellt Stephen Curry komplett in den Schatten.

Von Chris Lugert

Am 26. Geburtstag von Topstar Jayson Tatum haben die Boston Celtics ein Ausrufezeichen an die komplette NBA gesendet und die zuletzt so starken Golden State Warriors an einem Abend für die Geschichtsbücher aus der Halle gefegt.

Die Celtics demontierten die komplett indisponierten Gäste aus San Francisco mit 140:88 und untermauerten ihren Status als klare Nummer eins der Liga. Historisch war bereits die erste Halbzeit. Das 82:38 nach zwei Vierteln war die höchste Halbzeitführung in der Franchise-Geschichte der Celtics.

Boston steht jetzt bei elf Siegen in Folge und insgesamt bereits 48 Erfolgen nach 60 Saisonspielen. Kein anderes Team kommt auch nur in die Nähe dieser Bilanz, vor allem nicht im Osten.

Die Warriors hingegen mussten eine harte Bruchlandung auf dem Boden der Tatsachen hinnehmen. Zuvor hatten die Kalifornier 13 Siege aus 15 Spielen geholt, Platz sechs im Westen war zumindest wieder in Sichtweite. Nach der 28. Niederlage bei 32 Siegen lautet die Realität aber weiterhin Platz neun.

So eindeutig wie das Gesamtergebnis war auch das Aufeinandertreffen der beiden Superstars Tatum und Stephen Curry. Geburtstagskind Tatum stand bereits zur Halbzeitpause bei 22 Punkten, Curry hatte zum selben Zeitpunkt mickrige vier Zähler vorzuweisen. Die vernichtende Bilanz für Curry in Hälfte eins: zwei Treffer bei 13 Versuchen und kein verwandelter Dreier (9 Würfe).