NBA: Cavaliers-Star Strus trifft historischen Zirkuswurf zum Sieg gegen die Dallas Mavericks

"Ich träume von so einem Wurf", erklärte All-Star Mitchell, der seinem Teamkollegen in den höchsten Tönen lobte. Es sei "einfach richtig", dass dieser Strus gelingt. Cavs-Center Jarrett Allen sagte: "Wenn du einen Typen wie Max Strus hast, dann ist alles möglich."

Denn der Guard erwischte nicht nur wegen seines Gamewinners einen Sahnetag: Kurz vor Spielende traf er innerhalb von 66 Sekunden vier Dreier und ermöglichte so die Cavs-Aufholjagd. "Alle Würfe fühlten sich gut an und ich bin in meinen Rhythmus gekommen", sagte Strus. Er habe bei jedem Wurf gedacht, dass er treffen werde. "Auch beim letzten", betonte er später in der Kabine.