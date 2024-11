NBA: Cleveland Cavaliers weiter perfekt - Untersuchung gegen Joel Embiid

Die Cleveland Cavaliers haben ihren Traumstart in der NBA auf dramatische Art und Weise ausgebaut.

Joel Embiid: Hat er einen Journalisten geschubst?

Gegen Starspieler Joel Embiid von den Philadelphia 76ers wurde nach Medienberichten derweil eine Untersuchung eingeleitet. Der MVP aus dem Jahr 2023 soll nach dem Spiel gegen die Memphis Grizzlies (107:124) einen Journalisten geschubst haben, der zuletzt einen kritischen Kommentar über Embiid verfasst hatte.

"Wir haben Kenntnis von Berichten über einen Vorfall in der Umkleidekabine der Sixers heute Abend und leiten eine Untersuchung ein", wurde ein NBA-Sprecher von US-Medien zitiert. Embiid, Olympiasieger von Paris, stand in dieser Saison noch in keinem Spiel auf dem Parkett.