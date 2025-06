NBA: Commissioner liebäugelt mit Expansion nach Europa

Das übergreifende Thema der Expansion solle geprüft werden, wenn es kommenden Monat bei einem Gremiumstreffen zwischen Eigentümern in der NBA besprochen werde. Silver sagte, dass auch die Möglichkeit der Gründung neuer Franchises angesichts der vielen unterversorgten Märkte in Nordamerika geprüft werden solle.

Kommt die NBA nach Europa? "Wir glauben, dass es eine Chance gibt, die Fans in Europa zu bedienen", sagte Adam Silver bei seiner jährlichen Pressekonferenz vor dem Auftakt der Finalserie. Er sehe Überlegungen in diese Richtung als Teil der Expansionsstrategie, "wir denken intensiv darüber nach", so der 63-Jährige.

"Wie ich bereits sagte, bedeutet Expansion in gewisser Weise, Anteile an der Liga zu verkaufen", erklärte Silver. "Wir wissen, dass es in den USA und anderswo unterversorgte Märkte gibt, die meiner Meinung nach NBA-Teams verdienen", fügte der Funktionär an.

Silver bestätigte auch, dass die NBA an einer Überarbeitung des All-Star-Game-Formats arbeitet. Das Showspiel hat seit Jahren mit stetig sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Ein neues Konzept solle dem Event "internationales Flair" verleihen, sagte Silver, ein Duell zwischen Spielern aus den USA und internationalen Profis halte er jedoch "nicht für sinnvoll".