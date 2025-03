Die Horror-Wochen bei den Dallas Mavericks gehen weiter. Gegen die Houston Rockets verletzt sich auch noch der Ersatz von Kyrie Irving. Nun haben die Mavericks nur noch acht gesunde Spieler zur Verfügung.

Von Tobias Wiltschek

Das Verletzungspech bei den Dallas Mavericks nimmt langsam besorgniserregende Züge an.

Bei der deutlichen 96:133-Niederlage gegen die Houston Rockets am Freitag verletzte sich nun auch Dante Exum. Der Guard, der nach einer Operation am Handgelenk bereits einen Großteil der Saison verpasste hatte, zog sich gegen die Rockets einen Knochenbruch in der linken Hand zu.

Wann er wieder fit ist, steht derzeit in den Sternen.

"Das ist eine sehr schwierige Saison für ihn", sagte Mavericks-Coach Jason Kidd über Exum: "Ich fühle mit ihm, weil er extrem hart dafür gearbeitet hat, wieder zurückzukommen. Dass jetzt auch noch das passiert, ist großes Pech.”

Nach Exums Ausfall haben die Mavs nur noch acht gesunde Spieler zur Verfügung.