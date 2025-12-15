Dennis Schröder feiert nach Verletzungspause sein NBA-Comeback, muss aber eine Pleite hinnehmen. Die Lakers feiern derweil einen knappen Sieg.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat nach dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert, eine weitere Niederlage der Sacramento Kings in der NBA aber auch nicht verhindern können. Die Kings verloren gegen die Minnesota Timberwolves mit 103:117.

Schröder kam nach seiner Hüftverletzung von der Bank. Der 32-Jährige war in 25 Einsatzminuten mit 17 Punkten zusammen mit DeMar DeRozan und Precious Achiuwa erfolgreichster Werfer seines Teams. Dazu kamen ein Rebound und drei Assists des Point Guards.

Bei den Kings droht allerdings der nächste Ausfall: Topscorer Zach LaVine verletzte sich im zweiten Viertel am Knöchel. Julius Randle war mit 24 Punkten bei den Wolves am treffsichersten. Welt- und Europameister Schröder hatte letztmals am 24. November gespielt.

Für die Kings war es bereits die 20. Saisonniederlage im 26. Spiel. Es ist die schlechteste Siegquote seit der Saison 2008/09. Das Team aus Kalifornien liegt in der Western Conference nur auf dem vorletzten Platz.