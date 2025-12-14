Basketball
Die Orlando Magic scheitern ohne Franz Wagner im NBA Cup, auch Champion OKC fliegt im Halbfinale raus.
Ohne Franz Wagner haben die Orlando Magic das Endspiel des NBA Cups verpasst. Im zweiten Spiel nach der Verletzung des deutschen Basketballstars unterlag das Team aus Florida den New York Knicks in Las Vegas mit 120:132. Topstar Jalen Brunson führte New York mit 40 Punkten ins Finale gegen die San Antonio Spurs.
Franz Wagner hatte sich am vergangenen Sonntag gegen die Knicks eine Verstauchung des linken Knöchels zugezogen und fällt einige Wochen aus. Sein Bruder Moritz steht nach seinem Kreuzbandriss kurz vor dem Comeback für Orlando, fehlte gegen die Knicks jedoch noch. Tristan da Silva erzielte in rund zwölf Minuten Spielzeit keine Punkte.
Spurs werfen OKC raus
Angeführt vom französischen Ausnahmekönner Victor Wembanyama besiegten die Spurs im anderen Halbfinale den amtierenden NBA-Champion Oklahoma City Thunder mit 111:109 - es war erst die zweite Saisonniederlage für OKC um Isaiah Hartenstein.
Wembanyama erzielte bei seinem Comeback nach Verletzungspause 22 Punkte und griff sich neun Rebounds. Hartenstein kam auf zehn Punkte und neun Rebounds.
Der NBA Cup wird seit 2023 während der laufenden Spielzeit ausgetragen. Bis auf das Finale zählen alle Partien auch als reguläre Saisonspiele. Titelverteidiger sind die Milwaukee Bucks. Das Endspiel steigt in der Nacht zu Mittwoch.