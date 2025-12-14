Die Orlando Magic scheitern ohne Franz Wagner im NBA Cup, auch Champion OKC fliegt im Halbfinale raus.

Ohne Franz Wagner haben die Orlando Magic das Endspiel des NBA Cups verpasst. Im zweiten Spiel nach der Verletzung des deutschen Basketballstars unterlag das Team aus Florida den New York Knicks in Las Vegas mit 120:132. Topstar Jalen Brunson führte New York mit 40 Punkten ins Finale gegen die San Antonio Spurs.

Franz Wagner hatte sich am vergangenen Sonntag gegen die Knicks eine Verstauchung des linken Knöchels zugezogen und fällt einige Wochen aus. Sein Bruder Moritz steht nach seinem Kreuzbandriss kurz vor dem Comeback für Orlando, fehlte gegen die Knicks jedoch noch. Tristan da Silva erzielte in rund zwölf Minuten Spielzeit keine Punkte.