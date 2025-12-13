- Anzeige -
Basketball

NBA: Curry überbietet Rekord von Michael Jordan - Detroit erreicht Meilenstein

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 08:30 Uhr
  • SID

Stephen Curry überbietet bei seinem NBA-Comeback einen Rekord von Michael Jordan, auch die Detroit Pistons erreichen einen Meilenstein.

Stephen Curry war bei seiner NBA-Rückkehr nach einer längeren Verletzungspause (Oberschenkelprellung) kaum zu stoppen. 39 Punkte erzielte der Superstar der Golden State Warriors, zum Sieg reichte es dennoch nicht. Die Kalifornier verloren bei Currys Comeback nach fünf Spielen Pause mit 120:127 gegen die Minnesota Timberwolves.

Seit seinem 30. Geburtstag im Frühjahr 2018 gelangen Curry in nun 94 NBA-Partien mindestens 35 Punkte. Damit überbot der Olympiasieger von Paris die Rekordmarke von Legende Michael Jordan, der dies in 93 Spielen geschafft hatte.

Pistons stellen Rekord ein

Die Detroit Pistons bleiben hinter Oklahoma City Thunder derweil das heißeste Team der Liga. Der Spitzenreiter der Eastern Conference gewann mühelos mit 142:115 gegen die Atlanta Hawks und damit das fünfte Spiel aus den vergangenen sechs Partien. Dabei stellten die Pistons einen Rekord ein.

Angeführt von Topscorer Isaiah Stewart (17 Punkte) trafen insgesamt sieben Spieler Detroits zweistellig, zwölf weitere kamen auf mindestens sieben Zähler. Das hatten zuvor nur die Milwaukee Bucks in der Saison 2018/19 und die San Antonio Spurs (2021/22) geschafft. Die Pistons verbesserten ihre Bilanz auf 20:5 Siege, ligaweit ist nur Oklahoma (24:1) besser.

