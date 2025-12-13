Stephen Curry überbietet bei seinem NBA-Comeback einen Rekord von Michael Jordan, auch die Detroit Pistons erreichen einen Meilenstein.

Stephen Curry war bei seiner NBA-Rückkehr nach einer längeren Verletzungspause (Oberschenkelprellung) kaum zu stoppen. 39 Punkte erzielte der Superstar der Golden State Warriors, zum Sieg reichte es dennoch nicht. Die Kalifornier verloren bei Currys Comeback nach fünf Spielen Pause mit 120:127 gegen die Minnesota Timberwolves.

Seit seinem 30. Geburtstag im Frühjahr 2018 gelangen Curry in nun 94 NBA-Partien mindestens 35 Punkte. Damit überbot der Olympiasieger von Paris die Rekordmarke von Legende Michael Jordan, der dies in 93 Spielen geschafft hatte.