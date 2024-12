NBA: Dennis Schröder und Brooklyn Nets kassieren dritte Niederlage in Serie

Die Durststrecke von Dennis Schröder und den Brooklyn Nets setzt sich fort. Auch gegen die Chicago Bulls setzt es eine Niederlage. Auch für Daniel Theis gibt es nichts zu holen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder steckt mit den Brooklyn Nets in einem kleinen Tief. Der deutsche Starspieler kassierte mit seinem Team bei den Chicago Bulls in der Nacht zum Dienstag ein klares 102:128 und damit die dritte Niederlage in Serie.

Schröder gelangen zwar 16 Punkte, auffällig war aber seine "Ausbeute" von der Dreierlinie: Er verwandelte keinen seiner sechs Würfe. Brooklyn ist mit neun Siegen aus 22 Spielen Elfter in der Eastern Conference.

Daniel Theis (drei Punkte) verlor mit den New Orleans Pelicans bei den Atlanta Hawks 112:124. Es war die neunte Niederlage in Folge, die Pelicans haben überhaupt erst vier Saisonsiege gesammelt.

Grund zur Freude hatten derweil Minnesota und Boston. Die Celtics setzten sich mit 108:89 gegen die Miami Heat durch, die Timberwolves ließen beim 109:80 gegen die Los Angeles Lakers nichts anbrennen.