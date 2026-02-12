Cavs auf Playoff-Kurs
NBA: Dennis Schröder und Cleveland Cavaliers siegen - Orlando Magic und Wagners unterliegen
- Aktualisiert: 12.02.2026
- 07:14 Uhr
- SID
Die Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder sind weiter auf Playoff-Kurs. Beim Sieg gegen die Washington Wizards kam der DBB-Kapitän von der Bank. Die Orlando Magic müssen dagegen um die Postseason bangen.
Nächster Erfolg für Dennis Schröder in der NBA, Rückschlag für die Wagner-Brüder: Während der Nationalmannschaftskapitän mit den Cleveland Cavaliers in der NBA den fünften Sieg in Serie eingefahren hat, verloren Franz und Moritz Wagner mit Orlando Magic.
Das 108:116 gegen die Milwaukee Bucks, die weiter ohne Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen mussten, war für die Franchise aus Florida nach zuvor drei Siegen wieder eine Niederlage.
Franz Wagner kam in seinem zweiten Spiel nach seiner Knöchelverletzung von der Bank auf fünf Punkte in 21 Minuten. Bruder Moritz Wagner sammelte zwölf Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva fünf. Orlando geht als Siebter der Eastern Conference in die nun anstehende All-Star-Pause und hat die Playoffs weiter fest im Blick.
Bester Werfer war Desmond Bane mit 31 Punkten, für die Bucks kam Cam Thomas auf 34 Zähler.
NBA: Cavs weiter siegreich, Blowout-Sieg für die Knicks
Besser als für die Magic lief es für Schröders Cavaliers. Der Nationalmannschaftskapitän besiegte mit Cleveland die Washington Wizards 138:113, er kam in knapp 18 Minuten von der Bank auf sieben Punkte, drei Rebounds und zwei Assists. Mit 34 Siegen stehen die Cavs im Osten auf dem vierten Platz.
Unmittelbar davor rangieren weiterhin die New York Knicks mit Ariel Hukporti. Bei den Philadelphia 76ers gelang den Knicks ein 138:89, Hukporti durfte beim 35. Saisonsieg seiner Mannschaft zehn Minuten mitspielen und kam auf zwei Punkte.
Bestes NBA-Team bleiben die Oklahoma City Thunder. Der Meister gewann mit 136:109 bei den Phoenix Suns und thront mit nunmehr 42 Siegen überlegen an der Tabellenspitze im Westen. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein steuerte als Starter acht Punkte, vier Rebounds und sechs Assists bei.