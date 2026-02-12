NBA: Dennis Schröder und Cleveland Cavaliers siegen - Orlando Magic und Wagners unterliegen

Die Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder sind weiter auf Playoff-Kurs. Beim Sieg gegen die Washington Wizards kam der DBB-Kapitän von der Bank. Die Orlando Magic müssen dagegen um die Postseason bangen.

Nächster Erfolg für Dennis Schröder in der NBA, Rückschlag für die Wagner-Brüder: Während der Nationalmannschaftskapitän mit den Cleveland Cavaliers in der NBA den fünften Sieg in Serie eingefahren hat, verloren Franz und Moritz Wagner mit Orlando Magic.

Das 108:116 gegen die Milwaukee Bucks, die weiter ohne Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen mussten, war für die Franchise aus Florida nach zuvor drei Siegen wieder eine Niederlage.

Franz Wagner kam in seinem zweiten Spiel nach seiner Knöchelverletzung von der Bank auf fünf Punkte in 21 Minuten. Bruder Moritz Wagner sammelte zwölf Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva fünf. Orlando geht als Siebter der Eastern Conference in die nun anstehende All-Star-Pause und hat die Playoffs weiter fest im Blick.

Bester Werfer war Desmond Bane mit 31 Punkten, für die Bucks kam Cam Thomas auf 34 Zähler.