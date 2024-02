NBA: Dennis Schröder und die Nets siegen - Hartenstein und die Knicks gewinnen Krimi

Auch Isaiah Hartenstein hatte Grund zum Jubel. Der deutsche Center gewann mit den New York Knicks einen NBA-Krimi gegen die Detroit Pistons.

In Dennis Schröder war ein deutscher NBA-Star auch im Einsatz. Der WM-Held führte seine Brookly Nets zu einem klaren Sieg bei den Memphis Grizzlies.

Vier Spiele fanden in der Session der NBA von Montag auf Dienstag statt.

Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies 111:86

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA mit seiner bislang besten Vorstellung seit dem Wechsel von den Toronto Raptors zu einem Kantersieg geführt. Beim 111:86 bei den Memphis Grizzlies war der Basketball-Weltmeister aus Braunschweig mit 18 Punkten Topscorer seines Teams, im sechsten Einsatz für die Nets stand der Point Guard zum zweiten Mal in der Starting Five.

"Effizienter Abend für Dennis Schröder", schrieb Brookyln bei X über die Statistiken des deutschen Nationalspielers, der fünf Assists verbuchte und fast 60 Prozent seiner Würfe aus dem Feld traf. Drei seiner vier Dreierversuche saßen. Schröder hatte bei seinem Debüt für den neuen Klub in der Basketball-Profiliga 15 Punkte erzielt und verbesserte nun seinen persönlichen Bestwert.

Die Franchise aus New York holte den ersten Sieg unter Interimstrainer Kevin Ollie, der bisherige Assistenzcoach hatte Jacque Vaughn in der vergangenen Woche beerbt. Brookyln (22:35) ist Elfter der Eastern Conference.

Die Grizzlies lagen von Beginn an hinten und kamen nie ernsthaft an die Nets ran. Einzig Lamar Stevens (17 Punkte) und Jaren Jackson Jr. (15) hielten dagegen.