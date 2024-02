NBA-Kolumne - Oklahoma City Thunder: Kann das jüngste Team auch das beste sein?

Die OKC Thunder stehen bei fünf in Folge und positionieren sich mehr und mehr, um am Ende mit dem First Seed in die Postseason zu gehen. Tiebreaker gegen Denver und die Clippers halten sie schon, gegen Minnesota ist das Saisonduell ausgeglichen (2-2), folglich müssten hier bei am Ende gleicher Bilanz andere Kriterien entscheiden. Allerdings stehen pro Team auch noch 25 Spiele an.

Die Western Conference 2024 ist pures Chaos. Zehn Teams wollen in die Playoffs und wären auch nicht mit dem puren Auftreten in der ersten Runde zufrieden; im Gegenteil, selbst für das eine oder andere derzeit im Play-In rangierende Team käme ein Erstrundenaus einem Desaster gleich.

OKC ist etwas eigenartig – nach vielen Maßstäben aber das ausgeglichenste Team im Westen. Das jetzt schon exakt so viele Siege eingefahren hat wie in der Vorsaison (40). Ihrem Net-Rating zufolge könnte es in dieser Saison für 61 Siege reichen, was einen neuen Franchise-Rekord bedeuten würde.

Das Team ist klein (nach konventioneller Körpergröße gemessen; die kollektive Armspannweite ist üppig), schmal und schwach beim Rebound und stellt trotzdem die viertbeste Defense der Liga. Neben der drittbesten Offense (nur die Celtics rangieren in der Top 3 bei Offense und Defense), in der jeder Spieler ein Playmaker sein darf und soll.

Normalerweise marschieren solche Teams nicht einfach durch die Playoffs, nachdem sie im Jahr zuvor im Play-In scheiterten. Normal ist bei den Thunder aber grundsätzlich nicht viel; Shai Gilgeous-Alexander ist ein Guard, der nicht vom Perimeter, sondern in und um die Zone dominiert. Chet Holmgren ist der größte Spieler und beste Shooter in der Starting Five.

Genau das ist jedoch die Realität. SGA hat seine tolle Vorsaison bestätigt und ist Stand jetzt einer der zwei Topfavoriten auf den MVP-Award – der Kanadier hat nahezu nie ein schlechtes Spiel, kommt mit traumwandlerischer Sicherheit an seine 30 Punkte, führt die Liga dazu bei den Steals an. Er spielt mit einem Selbstvertrauen, das sich auf das gesamte Team übertragen hat.

Mit seinem Drive kann er das nicht bestrafen, er gehört zu den schlechtesten Finishern am Ring in der Liga. Grundsätzlich ist Scoring … schwierig. Unter allen Spielern ligaweit, die wenigstens 24 Minuten pro Spiel sehen, hat er die viertschlechteste True Shooting Percentage (52%).

Auf dem Court ist Giddey momentan der Fehler in der Matrix, so harsch das klingt. Seine besten Fähigkeiten – Passing, On-Ball-Creation – werden nur bedingt gebraucht, zumal OKC fast immer bessere Optionen hat. Stattdessen kommt eher das Negative zum Vorschein: Giddeys Wurf stagniert (32,7% Dreier), weshalb er entweder gar nicht oder von Bigs verteidigt wird, die anderswo aushelfen.

Josh Giddey muss langsam weichen

Mark Daigneault hat dies natürlich auch realisiert. Der mögliche Coach of the Year hat Giddey nicht fallen gelassen, Spielanteile und -minuten werden mittlerweile jedoch reduziert. Giddey sieht weniger Minuten als in den letzten Jahren (24,8 pro Spiel), wird am Ende enger Spiele kaum eingesetzt. Gegen die Clippers nahm Joe kürzlich in der zweiten Halbzeit seinen Platz in der "Starting Five" ein, um ernst zu machen. Gut möglich, dass dies in den Playoffs normal sein wird.

Es gibt ohnehin Optionen. Presti angelte sich zur Deadline in Gordon Hayward einen weiteren Spieler, der zwar noch herangeführt werden muss (bisher 2,7 PPG in drei Spielen), in der Theorie aber eine besser passende Crunchtime-Alternative zu Giddey darstellen kann. Joe, Cason Wallace oder Kenrich Williams stehen ebenso jederzeit bereit, um ihn zu ersetzen.

Es wird spannend zu sehen, wie die Thunder über den Rest der Saison und darüber hinaus mit dieser Personalie umgehen – Giddey ist noch immer erst 21 und zweifelsohne ein talentierter Spieler, vielleicht jedoch einfach kein optimaler Fit. Sein Rookie-Vertrag geht noch bis zum Sommer 2025, es ist eher nicht damit zu rechnen, dass kommenden Sommer vorzeitig verlängert wird.