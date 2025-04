Mit einer Pressekonferenz verabschieden sich die Dallas Mavericks aus einer geschichtsträchtigen Saison. Erneut sorgt General Manager Nico Harrison dabei für Kopfschütteln.

Sportlich war die NBA-Saison der Dallas Mavericks bereits am Freitag mit der Niederlage im Play-In-Finale bei den Memphis Grizzlies zu Ende gegangen. Am Ostermontag stellte sich General Manager Nico Harrison in einer Abschluss-Pressekonferenz aber noch einmal den Fragen der Medien.

Und natürlich ging es dabei einmal mehr um das alles dominierende Thema der Saison, den Mega-Trade von Luka Doncic zu den Los Angeles Lakers Anfang Februar. Dieser Wechsel zog eine derart heftige Reaktion der Mavericks-Fans nach sich, wie sie Harrison selbst nicht erwartet hatte - und erschütterte nebenbei die gesamte Sportwelt, weit über die NBA hinaus.

Am Montag sorgte Harrison mit einer weiteren Äußerung zu Doncic für Verstimmung. So erklärte er offen, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, welche Rolle der slowenische Topstar für die Anhänger der Texaner gespielt habe. "Ich wusste, dass Luka für die Fanbase wichtig war. Aber ich wusste nicht, auf welchem Level", sagte er - was nicht gerade für die Kenntnis seiner eigenen Franchise spricht.