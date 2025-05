NBA Playoffs - Isaiah Hartenstein in Schlüsselrolle bei OKC: Der "Bad Ass" gegen Nikola Jokic

Es war eine beeindruckende Antwort der Thunder, insbesondere nach Spiel 1, in dem der beste Spieler der Welt ihnen 42 Punkte und 22 Rebounds eingeschenkt hatte. In Spiel 2 brachten sie ihn erfolgreich aus der Ruhe – wobei auch sein ehemaliger Backup eine zentrale Rolle spielte.

Sonntag, 11. Mai, 21:05 Uhr: Spiel 4 - Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 11. Mai, 02:30 Uhr: Spiel 3 - Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Die Oklahoma City Thunder haben es in Spiel 2 in beeindruckender Manier geschafft, Nikola Jokic aus dem Spiel zu nehmen. Isaiah Hartenstein kam dabei eine wichtige Rolle zu. Haben die Thunder den Weg gefunden, um Denvers Offense zu zerstören?

In der Serie sind es bisher 19 Punkte bei 7/15, dazu 4 Assists und 2 Turnover. "Einer allein kann ihn nicht stoppen", sagte Hartenstein entsprechend auch nach Spiel 2. Es müsse ein Team-Effort sein. Und ihm kommt dabei vermutlich die am wenigsten glamouröse Aufgabe zu.

Einen Spieler, der es im Zweifelsfall auch mit einem wie Jokic würde aufnehmen können. Was nicht falsch zu verstehen ist: Hartensteins Aufgabe ist es nicht, den dreifachen MVP im Alleingang zu stoppen. Das kann niemand, auch Hartenstein nicht. In der Regular Season etwa schenkte Jokic ihm im direkten Duell laut nba.com-Tracking 39 Punkte bei 16/25 aus dem Feld ein.

Auch in der vergangenen Saison hatten die Thunder bereits mehr Talent als nahezu alle anderen Teams. Was ihnen abgesehen von Erfahrung abging, zeigte vor allem die Serie gegen Dallas: Sie brauchten einen Banger, der sie beim Rebound unterstützte, einen physischen Big Man. Einen "Bad Ass", wie Coach Mark Daigneault Hartenstein nennt.

Isaiah Hartenstein gegen Nikola Jokic: Ein defensiver Schwarm

Hartenstein ist im Konzept gegen Jokic sozusagen die erste Hürde. Er ist der erste direkte Verteidiger, derjenige, der den Serben von seinen favorisierten Spots fernhalten soll, mit allen gerade so erlaubten Mitteln. Er soll ihn beackern, zwischen ihm und Offensiv-Rebounds stehen. Was im zweiten deutlich besser als im ersten Spiel funktionierte.

Hartenstein bekommt dabei Hilfe, von überall. Die Defense der Thunder fußt auf Physis, Dynamik und schnellen Händen; jederzeit kann einer der Wings ein schnelles Double-Team in Richtung Jokic schicken, jeder Pass gegen OKC wird mit Risiko gespielt. Und jeder Schritt tut weh – gerade in Game 2 fiel es auf, wie Jokic sich in jedem Angriff durch Arme und Schultern wühlen musste, um mal irgendwo eine gute Position zu beziehen.

Hartenstein ist dabei – so wie OKC insgesamt – immer auch ein Stück weit von der Linie der Schiedsrichter abhängig. In seinen 51 Minuten der Serie hat er bisher 9 Fouls kassiert. Jaylin Williams, der in Spiel 2 in den Minuten ohne Hartenstein oft diesen Job übernahm, brauchte für seine 4 Fouls nur 12 Minuten.