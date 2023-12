NBA: Doncic und die Mavericks stolpern - James Harden erreicht Meilenstein

Anzeige

Trotz eines überragenden Luka Doncic, der 39 Punkte erzielt, verlieren die Mavericks gegen die Timberwolves. Die NBA-Ergebnisse aus der Nacht.

Von Max Bruns

Viel los in der NBA: Harden knackt die 25.000 Punkte, die Bulls schaffen etwas, was es nicht einmal in der Jordan-Ära gab und Jokic liefert Triple-Doubles.

ran fasst die Spiele aus der Nacht kurz zusammen.