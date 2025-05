Die Dallas Mavericks haben bei der NBA Draft Lottery überraschend den Nummer-eins-Pick erhalten. Die Chancen darauf waren eigentlich verschwindend gering.

Endlich auch mal gute Nachrichten für alle Fans der gescholtenen Dallas Mavericks.

Die Franchise aus Texas hat in der Nacht auf Dienstag die NBA Draft Lottery gewonnen und erhält damit im kommenden NBA Draft 2025 den Nummer-eins-Pick.

Bei der jährlichen Auslosung erhalten die 14 Teams, die nicht in die Playoffs eingezogen sind, die Chance auf den Nummer-eins-Pick. Je schlechter die End-Position in der Vorsaison, desto höher die Chance, bei der Lottery gezogen zu werden. Auch Playoff-Teilnehmer Houston Rockets durfte aufgrund früherer Transfervereinbarungen an der Lottery teilnehmen.