Nach einem ganz und gar bitteren Abend stehen die Boston Celtics auf dem Weg zur erhofften Titelverteidigung in der NBA vor einer kaum zu lösenden Aufgabe.

Der Meister steht kurz vor dem Aus.

Die Boston Celtics verloren in den NBA-Playoffs das vierte Viertelfinalspiel bei den New York Knicks mit 113:121 und dazu Jayson Tatum. In der Best-of-seven-Serie steht es durch die Niederlage 1:3.

Boston braucht nun drei Siege in Serie, um das Aus zu verhindern.

Dass Tatum bei der Aufholjagd helfen kann, ist mehr als fraglich. Der Superstar verletzte sich in einem Zweikampf gut drei Minuten vor Schluss am rechten Knöchel, humpelte nach einer Behandlung gestützt vom Feld und wurde in einem Rollstuhl durch die Katakomben gefahren.

Der 27-Jährige hielt sich immer wieder die Hände vor das Gesicht und schien große Schmerzen zu haben.